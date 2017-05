FÚNEBRES | 11 de Mayo de 2017

Hoy 21:53 - FALLECIMIENTOS





- René Oscar Corvalán

- Dolores Palacio de Speltini (Las Termas)

- Olga Lidia Romero de Argañaraz (La Banda)

Sepelios Participaciones

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Nelly Paz Gómez, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Silvia Margarita Paz Gómez de Gómez, hijos y nietos lamentan su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Jesús dale a tu hija el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus consuegros Homero y Mirta Luna; sus hijas Claudia, Gabriela y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre política de su matriculada Cra. Viviana del Carmen Chazarreta. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre política de la Cra. Viviana del Carmen Chazarreta. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de señora madre política de la colega, Cra. Viviana del Carmen Chazarreta. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Acompañan a Ian y Lorena, sus amigas y compañeras del Gabinete: Analía, Stella, Vanesa Josefina, Sandra, Guadalupe, Carina y Mara. Ruegan una oración en su memoria.

ACOSTA DE ZAPATER, CELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. José María Sanmarco, Guillermo Sanmarco y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus sobrinos Mónica García, Santiago, Vanesa y Santiago y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus sobrinos Santiago López García y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Sus sobrinos Walter Suárez y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados Recreación y Turismo Tradición, se adhiere a la flia. con el fallecimiento del Sr. Juan Carlos Alomo, socio y vecino de esta institución. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CORVALÁN, RENÉ OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Su esposa Norma Cáceres, sus hijos Fredy, Covi, Melina y Gogo, h. pol. Mariana, Adriana, Luis y Claudio, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cem. La Piedad. Casa duelo: Av. Rivadavia 323 (SV1). Empresa Santiago.

CORVALÁN, RENÉ OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Su hermana Elena, su cuñado Enrique, sobrinos Cecilia, Eugenia, Noelia, Emilio; sobrinos nietos Virginia y Felipe participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

CORVALÁN, RENÉ OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Su hermana Cristina, sus sobrinos Leonardo, Alejandra, Álvaro y sobrinos nietos Agustina, Iara y Julieta participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia acompañan en el dolor a sus hijos Carlos, Ricardo y sus familias. Dios le dé el descanso eterno.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. María Luisa Pernigotti de Caputo y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. María Delia Pernigotti y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Alejandro Pernigotti y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. María Rosa Pernigotti de Molina y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CARMEN BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. José Agustín Pernigotti y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Gladys Rilinsky, sus hijas Laura, Gladys, Rebeca y Marcela Flinne participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro primo y acompañamos en estos momentos a sus querida hermana Teresita, por la irreparable pérdida, Dios lo tenga en la Gloria y consuelo a toda su familia.





Invitación a Misa

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Madre, hoy hace un mes de tu partida a la casa del Señor, Él te eligió para que habites en su morada. Nos consuela saber que estás junto a Él donde reina la paz y donde no existe el dolor ni sufrimientos. Madre, sabemos que desde el cielo nos guías y proteges como lo hacías en esta vida. Madre, te damos gracias por darnos la vida y ejemplo de buena persona. Nunca te olvidaremos. Sus hijos Pedro, Ricardo, Margarita, Víctor, Paola, Lidia y sus respectivas familias, invitan a la misa a celebrarse en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs. al cumplirse un mes de su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones a su querida memoria.

CONCHA, PAULINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/17|. Al cumplirse un mes de su partida al Reino de los Cielos, su hija política Mabel, sus nietos Gimena, Pablo, Yessica, Ricardo, Rodrigo, sus bisnietos Valentina, Benjamín, Rodrigo y Juan Cruz invitan a la misa a celebrarse en la iglesia San Francisco a las 20 hs. al cumplirse un mes de su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones a su querida memoria.

IBARES, CARLOS ENRIQUE (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/13|. "Hace 4 años que te fuiste y estás junto al Señor, te extrañamos, siempre estarás en nuestros corazones. Te queremos. Que descanses en paz". Su esposa Delia Castellanos, sus hijos Dany, Walter, Carlos, Rubén y Rudy, sus hijas políticas Karina, Mary, Leni y Mariana, sus nietos Rita, Daniela, Ago, Nico, Kevin, Nacho, Seba y Luciana invitan a la misa hoy a las 19 en la Capilla Virgen del Valle, El Deán.

RUIZ, LIDIA ESMERALDA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento. Su hijo Marcelo, invita a la misa que se oficiará en su querida memoria hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, para rogar por su eterno descanso.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (Tano - Turi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Padre y compañero de nuestra vida, te adelantaste, ya no estás en la tierra, pero estás en nuestros corazones. Te queremos, te extrañamos, en todo momento estás presente, papá. Descansa, ya es tu momento de descanso. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia realizan una misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Se ruega por su eterno descanso.

SOLER, SALVADOR ONOFRE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Papi adorado, ya once meses sin vos, cuesta aceptar tu partida, se te extraña tanto ¡cuanta falta nos haces! Diste por nosotros todo y más, amaste y honraste la vida hasta tu último suspiro, seguiremos tu ejemplo hasta el día que Dios vuelva a reunirnos. Te amamos ¡Siempre juntos! Su esposa Emilia Elías, sus hijas Ivanna, Gisella y Fiorella, hijos políticos José, Juan Manuel, José María y su nieta Camila invitan a la misa a celebrarse en su memoria hoy a las 20.30 en la Catedral basílica.

VILLALBA, WALTER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/96|. A 21 años de tu partida mi amor, te amo, te extrañamos, te necesitamos. Su esposa Elva Silveria Paz de Villalba, sus hijos Adriana, Gustavo, Marcos, Eugenia y sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.





Agradecimientos

MALDONADO, HUGO ALBERTO (Vicecom.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Su familia, su esposa María Isabel Meade Amadeo, sus hijos María Silvina, Mercedes y Francisco Maldonado, sus nietos Milagros, Facundo y Jerónimo Pereyra, su hermana Nieves Teresita Maldonado agradecen profundamente las expresiones de condolencias recibidas y comunican que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.





Recordatorios

VILLAVICENCIO DE SALAZAR, CIRIACA (Doña Ciria) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/11|. ¡11 de Mayo! ¡Madre querida! ¡Feliz cumple! Ya en el Reino de Dios estarás sonriente y alegre festejando en familia con la bendición de Jesús y María. Aquellos preparativos para sus noventa años aún perduran en mi memoria y vuelvo a ver su rostro triste mirándome cuando le decía que iba a ser una fiesta de quince. Tarde comprendí que con sus ojitos cansados, casi sin luz, me miró como anunciando que ya no estaría. Hoy me resigno a contemplar esta foto que apagaba su velita, en un cumple anterior. Así la tendré en este día para calmar mi angustia y mi tristeza, pero al mismo tiempo orgullosa de haber tenido una madre que me dio grandes principios y que supo valorar hasta el instante de su partida la hija que formó. Tengo una bella madre que vive en mí: gracias Jesús por tu misericordia. Mil besos, madre querida. La amé, la amo y la amaré. Su hija Mirta.





Responsos

SUÁREZ, ÁNGEL MOISÉS (Negucho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/13|. "Partiste como las aves en un eterno vuelo, dejando imborrables recuerdos que son nuestra fortaleza para continuar el camino, el camino que recorriste con mucha alegría y valentía. Sonriendo aún en la adversidad, tratando siempre de sostenernos. Descansa en paz, nuestro amado "angel". Su esposa Lidia e hijas invitan al responso al cumplirse 4 años de su fallecimiento en el cementerio la Piedad a las 16 hs.





Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ROMERO DE ARGAÑARAZ, OLGA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Su esposo Mario Argañaraz, sus hijos Walter, Beatriz, Alejandra y José, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. C. de duelo Irigoyen y Garay (SV) Serv. Soc. Amparo SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su desconsolada hermana Bencha Sánchez, su cuñado Felipe Santos, sus hijos Sergio y Patricia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su tereno descanso.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su hermana política Elisa Sarquiz de Sessín y tu sobrina Paula Sessín te recordaremos siempre con profundo cariño. Oramos por su entero descanso en la paz del Señor.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Querido tío, descansa en paz. Sus sobrinos Daniel Neme y Lili Santos, sus hijos Ale, Daniela, Juan y Leysa participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. María Rosa Passarella de Sayago, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Querido Amigo: Siempre te recordaremos con gran cariño. Víctor Santillán, su esposa Yolanda Gómez y sus hijas: Silvia, Susana, y Viviana, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d) Falleció el 9/5/17|. Antonio Bitar y familiar, Marcia Bitar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d) Falleció el 9/5/17|. CPN. Norberto José Zanni y Dra. Adriana Andrade participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Olga Panucci de Neme, sus hijos Susana y Hugo Eleán, Daniel y Patricia Santos, María Rosa y Gustavo Ortiz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Funcionarios y Personal del Juzgado Civil II Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la Dra. Mónica Sánchez. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer el cementerio Parque de la Paz.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Los compañeros de Dirección de Administración del Poder Judicial de su sobrina Cdora. Patricia Santos acompañan en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. César Palencia y Sra. Edhit Rojas, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Patricia, Ezequiel, Paula, Rafa, Martina y Milagros participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. José A. Guevel, Felicita Menso, sus hijos Laura, Alicia, Fernando y Sra. acompañan a su familia en este difícil momento.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. La comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia Mónica Teresita Sánchez. Se ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Dra. Esther Bustamante Leiva participan con pesar su fallecimiento y acompaña espiritualmente y con gran cariño en su dolor, a Mónica y su familia.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Sus familias: José Alberto Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, José Alberto Sarquiz (h) y Viviana Sarquiz participan su fallecimiento.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Migui Sarquiz y familia participam su fallecimiento.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Compañeros y amigos de la Promoción 57 de la Esc. Normal Dr. José B. Gorostiaga de su esposa Chiquita, participan su fallecimiento y la acompañan en estos momentos de dolor junto a sus hijos, nietos y demás familiares, rogando oraciones a su querida memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Compañeras y amigas de la Promoción 57 de la Esc. Normal Dr. José B. Gorostiaga de su esposa Chiquita, participan su fallecimiento y la acompañan en estos momentos de dolor junto a sus hijos, nietos y demás familiares, rogando oraciones a su querida memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|.

Dr. Virgilio Oscar Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|.

Al gran amigo y excelente persona, con quien compartimos momentos inolvidables lo despido con dolor, Carlos A. Auat, Norma C. de Auat, sus hijos Carlos, Juan Pablo, Luis y Ramiro con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|.

"Señor concédele el descanso eterno". Dr. Leonel Suárez y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|.

Don Juan: Que el Señor le dé el descanso eterno, pero su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Sus vecinos Daniel Mussi, Carlota Ramírez y sus hijos Guillermo, Fabiana y Camila; hija política Anita y su nieta Ernestina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Elena Farías, Eduardo Arce, Nicolás y Martín Arce, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Ana Farías, Oscar González; Guillermo y Lucia González, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Nancy Navarro y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Sofía Dargoltz, Fernando Dargoltz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Adriana Escolano y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su vecina Mónica. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "El Reino de los Cielos lo reciba con honores por su vida ejemplar y el amor incondicional brindado a sus seres queridos. Que Dios le brinde el descanso eterno." La comisión directiva, personal y socios del Centro de Comercio e Industria, participan con profundo dolor el fallecimiento del amado padre del socio "Rody" Sánchez. Se ruega al Altísimo una pronta resignación y fortaleza para toda la familia.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Sus vecinos y amigos: Ade Rojas de Arias; Lili, Chiki, Luján y Emanuel Juárez; Silvia, Raúl y Romina Arias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Su amigo Vicente Fernández y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Lidia Tévez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Miguel Russo, su esposa Lucky e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Javier Labayru, María Rosa Gonzáles Cháves de Labayru y familia, participan con dolor su fallecimiento.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Bernardino y Javier Ignacio Labayru participan su fallecimiento.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. José Ricardo Jiménez participa con muchísimo pesar el fallecimiento del querido amigo y acompaña a su esposa e hijos con todo cariño en este difícil momento.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Hugo Guerrero y familia participan el fallecimiento del papá de su amigo Rody. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Dr. Guillermo Molinari y su esposa Griselda; sus hijos Guillermo (h) y familia; María Laura Ariatna participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Rody y familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

SANTILLÁN, RUBÉN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/17|. "Vivirás eternamente en nosotros". A 9 días de su partida, su mujer, hijos, nietos y bisnietos, invitan a la Celebración en el día de hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, para rogar por el eterno descanso de su alma.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos Mario Vázquez, Zulema y Puchy, acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo. Adalberto Reines, sus hijos Enzo, María y Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Lía y Eduardo Campos y flia. acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. vicedirectora Zunilde González.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Ya descansa en la Gloria de Dios". Prof. Sonia Nancy Loto y flia. acompañan en el dolor a su amiga, colega Zuny por el fallecimiento de su padre. Dios le dé el descanso eterno y a su flia. resignación.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Lamentamos irreparable pérdida. Personal directivo docente de la Esc. Nº 831 de Garza participa el fallecimiento del padre de la Sra. vicedirectora, Sra. Zunilde Mabel, pidiendo a Dios consuelo para toda su familia.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Vivirás por siempre en nuestros recuerdos". Cabo 1º (R) Walter Rubén González, esposa Gloria Loto, sus hijos Ariel, Gabriela y Javier; nieto León Javier González participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos difíciles momentos.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Rectora del Colegio Secundario "25 de Abril" de Garza, Lic. Sandra Isabel Loto, cuerpo de profesores, preceptores, personal administrativo, alumnado y Asociación Cooperadora participan con dolor el fallecimiento del padre del preceptor, Prof. Sergio G. González y abuelos de los alumnos Saulo e Ilen Altamiranda, Agustín Sosa González e Ignacio González, los acompañan en este difícil trance.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Dios te reciba en tu santa gloria". Amigos de su hijo Sergio F. González, Lic. Sandra I. Loto, Mario W. Cejas y Dennys I. Loto participan con dolor su fallecimiento y lo acompañan en esa irreparable pérdida.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Elsa Corbalán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Lola Alegre de Bernasconi, sus hijas; Isabel, Jovita y Betty participan con dolor el fallecimiento de Prospe y que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". Personal directivo, docente, alumnos, miembro de la Asoc. Cooperadora, maestranza y comunidad en general del Jardín Nº 117 "Margarita Alegre" participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la docente, Lic. Silvina González y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, MARÍA ALOMIE (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Su esposo Ángel, su hija Azucena, sus nietos María, Daiana, Lucía, Iván, José Luis, bisnietos Thiago y Kiara, y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en cem. La Misericordia, La Banda. Norcen. Sepelio Santiago.

MIRANDA, AMALIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Julio César Báez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Reinaldo, Mechy y Cuqui y del padre político de su amigo, Dr. Ramón Gómez. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

PALACIO DE SPELTINI, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. "Señor ya esta ante Ti, y recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política Juana Noriega, sus hijos: Marcos, Miguel, Juan, Javier, María Angelica, Luis, hijos políticos y sobrinos nietos. Ruegan oración para su descanso eterno. Las Termas.

PALACIO DE SPELTINI, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. "Que coseches en el cielo, lo que sembraste en la tierra". Sus sobrinos María Angélica Palacio y esposo Walter Darío Agüero, participan con profundo dolor su partida y que sus restos fueron inhumados. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas

PALACIO DE SPELTINI, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. María del Valle Noriega, Sofia Palacios y Eva Noriega y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

PAZ DE CRISTOFF, SEGUNDA LUISA (Gladys) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. Lic. Silvia Isabel Trejo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.





Invitación a Misa

GÓMEZ DE SUAREZ, MARGARITA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos. Marcos Suárez, sus hijos Pablo, Sofía y Ángel invitan a la misa que se realizará en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto hoy a las 20 hs. al cumplirse nueve días de su fallecimiento.