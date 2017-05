"No me pareció ni aberrante ni disparatado"

11/05/2017 -

El diputado nacional del Pro, Pablo Tonelli, sostuvo que "todos estábamos preocupados por las consecuencias de este fallo de la Corte".

"El fallo de la Corte no me parece aberrante ni disparatado, la mayoría lo juzgó pero no lo leyó. Están adecuadamente fundados en normas de derecho positivo, lo que pasa es que el resultado del fallo es malo y pernicioso", precisó.

Tonelli citó el ejemplo del juez Horacio Rosatti: "En su voto está expresado el dilema moral, pero entiende que no tiene alternativa, porque el conjunto de normas lo obligan. El fallo es estructurado, las consecuencias son malas", dijo.