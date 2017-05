Fotos Daniel Scioli confesó que Gisela Berger espera un hijo suyo

En medio de un fuerte escándalo, Daniel Scioli le confesó a Jorge Rial en su ciclo de A24 que será padre a los 60. Gisela Berger, la sensual rubia con la que salía hasta hace pocos días, se encuentra en la dulce espera.

La polémica se desató cuando Berger lo mandó al frente en las redes sociales. Lo acusó de serle infiel luego de revisarle el celular y encontrar chats de alto voltaje con Sofía Clérici. Por su parte, la "tercera en discordia" aseguró que jamás tuvo sexo con él y que sólo son buenos amigos, resumió el sitio de TN.

Pero además , Berger reveló en Intratables que Scioli quería que ella abortara, sumando un nuevo escándalo en la vida del político. Consultada por la revista Noticias sobre el anuncio de Scioli, Berger disparó: "Es una locura todo lo que está diciendo. Él quería que me haga un aborto".

Ante la pregunta de si accedió a su pedido, Berger completó: "Obvio que sigo (embarazada), pero él está hablando como si fuera el padre feliz cuando no es así".

Peronismo unido

En diálogo con el periodista, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires expresó su deseo de que el peronismo esté más unido que nunca. Además, habló de Mauricio Macri y le apuntó diciendo que "la plata hoy no alcanza".

Sobre su vida privada aseguró: "No hay ninguna tercera en discordia. Separemos y diferenciemos bien las cuestiones. Clérici es mi amiga. No pasó nada. Es verdad que ella manda videos para promover su ropa interior. No fue ni es mi amante. Esa noche fui a jugar al fútbol, eso es verdad. Lo hablé con Gisela, está muy sensible y entiendo que haya reaccionado así. Le pedí que me disculpe. Estamos pasando un desafío hermoso...".

Y luego llegó el feliz anuncio: "Gisela está embarazada, es tamos esperando un bebé. Tenemos muchos miedos, tengo 60 años y es un desafío. Voy a ser padre y ojalá Dios me ilumine para serlo lo mejor posible".