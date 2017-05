Fin de semana "movidito" para el Apertura de cestobol provincial

11/05/2017 -

La Federación Santiagueña de Cestobol pondrá en marha este fin de semana la disputa de la quinta fecha de Torneo Apertura de la especialidad 2017 denominado "Mele" Buxeda.

El programa de encuentros prevé choques más que atractivos. La jornada se iniciará este sábado en cancha de Estudiantes a las 15, allí jugarán el anfitrión y Mitre en Mayores; a las 16.15 lo harán en Cadetes Estudiantes y Central Córdoba.

En tanto que para el domingo en Defensores del Sud, a las 10, en Infantiles jugarán el dueño de casa y Estudiantes; 11.15, en Mayores chocarán Defensores del Sur y Güemes; 12.30, Defensores del Sud Celeste ante C. Córdoba. A las 15, en Quimsa: Mitre vs. Judiciale en Mini; 16, C. Córoba vs. Defensores de Sud, y a las 17, Quimsa ante Güemes. A las 18 vendrán tres platos fuertes en Cadetes: Quimsa Rojo vs. Judiciales; 19.15, Quimsa Azul vs. Defensores del Sur, y a las 20.30, Quimsa ante Judiciales en Mayores.