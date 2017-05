Ignacio Fernández prepara su regreso para el "Superclásico"

Fotos DESEO. El medicampista millonario tiene posibilidades de estar presente en la Bombonera

11/05/2017 -

El mediocampista Ignacio Fernández, quien se recupera del desgarro en el isquiotibial izquierdo, prepara su regreso para el Superclásico del próximo domingo ante Boca en La Bombonera por la 24ª fecha del Campeonato de Primera División.

Fernández se lesionó el pasado 27 de abril en el triunfo como visitante ante Emelec de Ecuador por 2 a 1, por el grupo 3 de la Copa Libertadores, pero desde entonces realizó un trabajo de recuperación que está cerca de su fin.

Según averiguó Télam, el cuerpo técnico está "confiado" en tener a "Nacho" Fernández en el clásico ante Boca y será exigido mañana en el entrenamiento para determinar su continuidad. En caso de no estar en óptimas condiciones físicas su reemplazante sería el volante Iván Rossi.

Por su parte, el médico del plantel, Pedro Hansing, manifestó a los periodistas en la puerta del vestuario local del estadio Monumental, en la previa del choque ante Emelec, que el ex Gimnasia La Plata evoluciona "muy bien" de la lesión.

"Por suerte viene evolucionando muy bien, viene trabajando fuerte, casi a la par de sus compañeros. Lo único que queda por hacer es probarlo con trabajo con pelota, con fútbol. Y ver si logra sostener esta mejoría que tiene para ver si llegamos al domingo", comentó.

"Leo" Ponzio

Se viene un nuevo Superclásico en La Boca y River buscará repetir lo logrado en 2014 y 2015, cuando se hizo fuerte por triplicado en terreno rival, con Leonardo Ponzio como estandarte.

El capitán, una fija para el domingo, aún no pensó si será su último Superclásico. "No sé", respondió en las declaraciones a la prensa partidaria.

"Yo siempre pienso a corto plazo. Tengo contrato hasta junio del año que viene, pero pienso en corto porque siempre digo que voy semestre a semestre. Por ahora estoy disfrutando de mi última etapa como jugador y preparándome para el día de mañana", agregó.

Además, explicó por qué no piensa más allá de este torneo: "Desde afuera parece que puedo seguir jugando mucho tiempo porque se ve de otra manera, je. Pero el cuerpo va pasando factura y cada vez cuesta más recuperarse. Ojalá sepa cuándo parar, que cuando el de arriba no me sostenga más pueda saber cuándo dejar de jugar".

Y avisó que los antecedentes y el presente quedarán de lado: "Los clásicos siempre son partidos especiales, diferentes a todos los demás, en los que realmente no importa cómo llegue cada uno. Hay que estar muy concentrados y tratar de seguir haciendo las cosas como venimos hasta ahora", finalizó.