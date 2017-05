Isa aún piensa en Los Pumas

Fotos VISIÓN. El tercera línea santiagueño aclaró que él no le cerró las puertas a Los Pumas, y que si el equipo lo necesita estará disposible.

11/05/2017 -

El tercera línea santiagueño Facundo Isa está en su casa, de descanso, luego de participar en el Top 14 de Francia con Lyon. El potente jugador surgido del Santiago Lawn Tennis Club, quien tomó la decisión de jugar en Toulon, tiene contrato por dos años, le confesó a EL LIBERAL que nunca cerró las puertas para volver al seleccionado argentino de Los Pumas si es que lo necesitan.

Cabe recodar que la UAR dispuso como cláusula que los jugadores que decidan militar en cualquier club, no podrán jugar en la franquicia argentina tanto en Los Jaguares como en Los Pumas.

Por supuesto que esta decisión generó mucho revuelo en el ambiente de la ovalada, y más aún con la salida del jugador del momento, del referente como lo era Facundo Isa.

El jugador que se encuentra en Santiago se quedará hasta fines de este mes y luego retornará a Londres para prepararse para jugar para Barbarians, equipo éste que enfrentará el seleccionado de Inglaterra.

La salida de Los Pumas

Consultado Isa si le costó dejar a Los Pumas, dijo: "La verdad que fue una decisión personal, fue algo que a uno lo marca como jugador y estaba en un momento en donde también ya veía que se venía un mundial y tuve grandes ofertas de Europa. Lo que me decían realmente desde la UAR no me convencía, ni mucho menos la cantidad de años que debía estar y la verdad que tenía mis ganas y mis expectativas puestas en Europa. Primó, quizás, porque me había quedado con las ganas cuando fui por primer vez en el 2013 y jugué poco. Me quedé con esas ganas de revancha, de poder volver y jugar ya siendo un jugador referente para el equipo, más maduro. Cuando fui tenía dos mundiales juveniles y era chico al lado de jugadores estrellas. Y en ese momento tomé la decisión de aprender de mis compañeros, y volver al país y soñar con jugar en Los Pumas. Bueno antes no estaba esa cláusula de que si estás ahora afuera no puedes jugar", advirtió. Enseguida, Isa agregó: "Yo no dejé de lado a Los Pumas, nada más que como la UAR puso esa cláusula de que quien se va a Europa no puede jugar me quedé afuera. Mucha gente no comparte esto y me lo dice. Quiero aclarar que a cada club que me fijé para tomar la decisión de irme a jugar dejé bien en claro que me dejen abiertas las puertas para volver a jugar en Los Pumas si en algún momento el tema de esta condición se destraba. Yo no le cerré las puertas a Los Pumas, para nada, están totalmente abiertas para volver y eso está más que hablado con Toulon. Ellos saben que si en algún momento el seleccionado me necesita yo estoy disponible, pero bueno eso ya es un tema de la UAR. Ahora estoy con la cabeza enfocado en el Toulón, con quien debo volver al trabajo en junio para ser animdor", contó. También Isa contó que mantiene una excelente relación con sus ex compañeros. "Estuve viendo en Vélez a Jaguares, luego me acerqué al vestuario a saludarlos a todos, inclusive al técnico Hourcades", aseguró.