"El fallo de la Corte Suprema no le hace bien a la pacificación de nuestro país en estos momentos"

11/05/2017 -

Consultado sobre el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorgó el beneficio del "2x1" a un condenado por un crimen de lesa humanidad, monseñor Bokalic dijo que "no le hace bien a la pacificación de nuestro país en estos momentos".

Aclaró que el tema no fue debatido por el plenario de obispos del que participó la semana pasada en la ciudad de Pilar, en Buenos Aires, porque ocurrió una vez finalizada la reunión, y reiteró el concepto del plenario, de que "no hay reconciliación sin justicia".

"Este fallo, del que no puedo hacer una apreciación técnica porque lo desconozco, no le hace bien a la pacificación de nuestro país en este momento; no ayuda en este momento al clima que se está viviendo", enfatizó el pastor de la Iglesia santiagueña.

Recordó que los obispos de todo el país estuvieron reunidos la semana pasada en la localidad bonaerense de Pilar, pero aclaró que el fallo de la Corte, no fue abordado porque no llegó a incorporarse a la agenda prevista para la ocasión.

Imprudencia

"Personalmente pienso que (el fallo) es imprudente y no hace bien en este momento a la sociedad. Técnicamente, en estos momentos están estudiando la situación los que están más especializados", comentó.

En relación al encuentro que propiciaron los obispos entre familiares tanto de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de los condenados, explicó que "el llamado a reencuentro que se hizo a través de la Iglesia, fue respetando los caminos de la Justicia. Por ello la Iglesia ha dicho claramente que no hay reconciliación sin Justicia, sin verdad, y esto lo mantenemos firmemente".

Reiteró que durante la reunión plenaria "no hubo un debate interno" sobre el polémico fallo, y que existe consenso en que "no ayuda a este clima de zanjar diferencias, enemistades, desencuentros y heridas profundas que tiene nuestra sociedad en estos días".

Herida profunda

"Sabemos que es una herida profunda que hay que sanar. La Iglesia intenta acercar un puente; la Iglesia no media, ayuda, facilita el diálogo, a veces de posiciones muy encontradas en algunos sectores. Hoy vemos la situación que está viviendo Venezuela, y en aquel momento la Santa Sede, tuvo un enviado a facilitar el diálogo, no a mediar. Y en esto también, la Iglesia intenta que la gente se encuentre, siempre respetando las partes. No estamos a favor de la impunidad, que quede bien claro, tienen que primar la Justicia, los derechos humanos y la verdad, sobre todas las cosas", dijo finalmente monseñor Bokalic.