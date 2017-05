"No me harán callar así armen 80 causas"

11/05/2017 -

Cristina Kirchner volvió a cargar sus tintas contra el Gobierno de Mauricio Macri y la Justicia durante su gira por Europa.

La ex presidenta expuso ante eurodiputados en la ciudad de Bruselas, Bélgica, sobre "Capitalismo, neoliberalismo y Sudamérica". Durante su alocución, volvió a denunciar que es víctima de una persecución judicial y negó que durante sus mandatos se haya enriquecido más de lo que consignó en sus declaraciones juradas.

La ex jefa del Estado resaltó que la administración de Cambiemos utiliza a la corrupción "como caballito de batalla", sin embargo, sostuvo, Macri estuvo vinculado a la investigación global denominada Panamá Papers.

Cuestionó supuesto conflicto de intereses que postergó el ingreso de Avianca en el mercado de vuelos de cabotaje y el caso del Correo Argentino. "No aparece ninguna cuenta de Cristina ni de ningún Kirchner porque no tenemos cuentas en paraísos fiscales", afirmó.

‘Así armen 80 causas no me van a hacer callar’, apuntó. "Me pueden ver del derecho y revés y soy la misma de siempre. Tengo lo mismo que he declarado en todas mis DDJJ, que las vengo haciendo desde 1995 que era senadora", resaltó Cristina Kirchner.