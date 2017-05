Camila Chara, feliz de competir con las mejores

11/05/2017 -

La santiagueña Camila Chara terminó octava en la final de 50 metros pecho, en una prueba en la que enfrentó a las mejores del país.

"Venía entrenando durísimo con el equipo de varones. Esta mañana se me dio entrar quinta. Estaba muy nerviosa y ansiosa por clasificar. Se me dio después de un año, bajar mi tiempo, volver a los 35 segundos y hacer récord del NOA en Junior. En la final no me fui muy bien, pero esto me da pie para ir por más. Este es un deporte que siempre da revancha y voy seguir intentándolo. Igualmente, todavía me quedan los 200 pechos el viernes y los 100 el sábado", expresó Camila.

Sobre la final, comentó: "Quizá en el nado fui un poco más despacio. En los 50 metros, un mínimo error hace que el tiempo se vaya mucho".

Por último, habló del natatorio "Madre de Ciudades". "Es un espectáculo. He estado en muchos y la verdad que otro como éste no hay. Está modernizado y para mí entrenar aquí es un orgullo", indicó.