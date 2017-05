Caprino hermafrodita sorprende a pobladores de la zona de Villa Brana

Fotos PROCREACIÓN. Un veterinario explicó que el animal no sirve como reproductor, porque no entra en etapa de celo.

11/05/2017 -

VILLA BRANA, Moreno (por corresponsalía de Añatuya). Una familia de criadores de animales que habitan esta pequeña localidad se vio sorprendida hace algunos años cuando nació una cabra, con la particularidad de tener ovarios y testículos, lo que en un principio les llamó la atención, pero no los sorprendió, ya que sus ancestros les hablaron de animales de esta naturaleza, e incluso afirmaban que cuando nacía uno así en la majada, era de buen augurio.

El animal hermafrodita, se pasea junto al resto de las cabras de la familia Rodríguez. El jefe de hogar refirió que lo cuidan "como oro" porque sostiene que tras su nacimiento, aumentó considerablemente el número de pariciones por año.

De ánimo cambiante

"Nos parecía rara su actitud cuando comenzó a crecer, hasta que nos dimos cuenta de que se trataba de un ‘mojoro’ (sic). Y de ahí decidimos cuidarlo mucho porque nuestros abuelos nos decían que cuando nazca un ‘mojoro’, se multiplicarían la cantidad de animales. Y así fue, desde el año de su nacimiento no ha parado de crecer nuestra majada", indicó Rodríguez.

"Nosotros lo llamamos ‘marimacho’; a veces tiene actitudes para orinar de una hembra y a veces de un macho. Como reproductor no nos sirve, pero lo cuidamos mucho. No pensamos venderlo ni matarlo", explicó.

El médico veterinario Marcelo Lemos, consultado sobre el caso, explicó que "si bien no se dan muchos casos, se conocen situaciones de animales cabríos hermafroditas. El profesional sostuvo que "son animales que nacen con doble sexo, es decir ovarios y testículos. No sirven como reproductores, porque no entran en celo. A veces se ve a simple vista sus órganos, y a veces están escondidos en la cavidad abdominal".

"Los nacimientos se dan así, cuando el padre es un chivo ‘mocho’ (sin astas), pero no siempre. También es trasmisible genéticamente. Los lugareños suelen llamar ‘machorra’ a los caprinos que nacen así. Para algunos, su nacimiento no es de buen augurio, y lo sacrifican apenas nace. Para otros, es una buena señal y lo crían junto con la majada. Sostienen que en caso de tener que matarlo, lo deben hacer en el corral", explicó el veterinario.