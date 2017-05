El Gobierno colocó u$s 2.800 millones en bonos y letras en dólares con tasa inferior al 7,3%

Fotos ESTRATEGIA. El Ministerio de Finanzas, que dirige Luis Caputo, continúa con su programa de financiamiento.

El Gobierno nacional colocó u$s 2800 millones en bonos y letras en dólares con tasas que fueron inferiores al 7,3%. Del monto total, u$s 1.796 millones correspondieron a la reapertura de los Bonar 2025 y Bonar 2037, u$s 600 millones en Letras del Tesoro a 182 días (10 de noviembre de 2017) y u$s 400 millones en Letras del Tesoro a 455 días (10 de agosto de 2018).

El monto total de las órdenes recibidas para las Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 4.972 millones.

De acuerdo con el nuevo procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista por hasta u$s 50.000. A las ofertas del tramo general se les aplicó un factor de prorrateo de 16,50% para la Letra a 182 días y 19,51% para la Letra a 455 días.

El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de bonos alcanzó un valor nominal de u$s 1.937 millones y se adjudicaron u$s 1.796 millones, distribuidos de la siguiente manera:

* Bonar 2025 por VN U$s 647 millones, a un precio de corte de u$s 1.030 por cada u$s 1.000, el cual representa un rendimiento de 5,293% anual.

* Bonar 2037 por u$s 1.148 millones, a un precio de corte de u$s 1.030 por cada u$s 1.000 (rendimiento de 7,378% anual).