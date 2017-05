Declaró el esposo de Teresa y secuestran una zapatilla con sangre

Fotos CONGOJA. Cejas hoy intenta ayudar a su hija, quien le pide volver a la casa. Jensen va por la libertad del colombiano.

11/05/2017 -

El marido de Teresa Lobato declaró ante la fiscal Aída Farrán Serlé y ratificvó que su hija, de 2 años y 10 meses, vio al sujeto que asesinó a la joven madre.

Gustavo Cejas se presentó en los tribunales a media mañana.

"Es increíble; jamás pensé que algo similar pudiese ocurrirle a mi esposa", confesó Gustavo Cejas a los periodistas.

"Hoy mi hija parece estar más tranquila. Igual, me pide: "Papi, vamos a casa, mami muerta. Hombre malo bajó de auto y la mató", explicó Cejas.

El hombre subrayó: "No sé qué pasó. Nadie me dice nada. Al colombiano no lo conocía. Sé que vendía muebles en la zona", acotó.

Horas decisivas

Dentro de la causa, trascendió que la Fiscalía aguarda conclusiones al análisis de sangre, tras siete allanamientos dispuestos en Toro Pozo, Salavina.

En diálogo con la prensa, Farrán Serlé señaló que Cejas subrayó que jamás dudó de la integridad moral de su esposa.

Por otra parte, la defensa del colombiano detenido, doctora Eva Valev de Jensen, se apresta a requerir la falta de mérito.

Aún imputado éste por "homicidio calificado", hoy las pruebas son tan endebles que en las próximas horas Jensen intentaría lograr su excarcelación.

Secuestros clave

Por lógica, la atención está puesta en los forenses del Poder Judicial. Los profesionales trabajarían con secuestros, en pos de indagar la presencia de ADN de algún personaje.

Por estas horas, lo más valiosa será una zapatilla con vestigios de sangre, incautada por personal de la División Homicidios y Delitos Complejos.