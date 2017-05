La Unidad Información Financiera apelará la negativa de Casanello a indagar a Cristina

11/05/2017 -

Luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara un recurso de apelación de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra su negativa a indagar a Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K, el organismo irá en queja a la Cámara Federal. Hace una semana, la UIF -que dirige Mariano Federici- había solicitado citar a indagatoria a la ex presidenta, a Julio De Vido, a José López, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Carlos Santiago Kirchner por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Casanello la rechazó de inmediato y la semana pasada, la UIF presentó un recurso de apelación. Fuentes de la UIF adelantaron que irán en queja al tribunal de alzada.

En su fallo, Casanello hizo referencia a los preceptos legales y la pacífica jurisprudencia de ambas salas de la Cámara Federal de Apelaciones que determinan que la decisión "es inapelable". l