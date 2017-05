Schiaretti trató de "cártel que chantajea" a los anestesistas

Fotos FRONTAL "No podemos tolerar una cartelización donde unos pocos vienen chantajeando al sistema de salud".

En el lanzamiento del posgrado conjunto entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la UNC y la UCC para formar especialistas en anestesiología, el gobernador Juan Schiaretti calificó con duros términos a la entidad que nuclea a esos especialistas en Córdoba, al tiempo que justificó la necesidad de aumentar su número. "No podemos tolerar una cartelización donde unos pocos desde hace muchísimo tiempo vienen chantajeando al sistema de salud", dijo Schiaretti. "Me parece importante destacar que hoy Córdoba está encarando una distorsión que lleva muchísimos años y que está en todo el país, que es la falta de anestesistas, y que termina en extorsión para fijar sus aranceles tanto en la medicina privada como en la medicina pública", sostuvo. "Es evidente que faltan anestesistas y es evidente que la asociación de especialistas impide que se formen anestesistas, para poder actuar como un cártel y poder chantajear a los prestadores", agregó. "Creo que hoy estamos dando el paso estructural para resolver este problema estructuralmente, que no es algo que resuelve de un día para otro, pero es decisión del Estado hacerlo" dijo.

En todo el pais

Las autoridades de Córdoba destacaron que este "es un problema en todo el país", y esperan que este antecedente empiece "a erminar con un minúsculo sector que, por el tipo de actividad que tiene, año tras año en todo el país ha venido generando privilegios económicos sin mejor la cobertura", apuntaron.

La cartera sanitaria suscribió un convenio para la formación de residentes en anestesiología en el que participarán las facultades de medicina de la UNC y la UCC, pero en el que queda afuera la asociación que nuclea a los profesionales en Córdoba.

La Asociación de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de Córdoba hasta este año tenía participación en la capacitación de los residentes de la especialidad. "Este año plantearon la rescisión del acuerdo y lo notificaron al Ministerio, que lo aceptó", dijo el ministro de Salud, Francisco Fortuna.