Madre sugirió que hubo abuso en "pijamada"

11/05/2017 -

La madre de un niño de 11 años fortaleció la hipótesis de un ataque sexual al menor.

En un comunicado enviado a la Redacción de EL LIBERAL, la mujer manifestó: "Quiero aclarar que la pijamada tuvo ligar en mi domicilio, donde los menores quedaron jugando al playstation".

Continuó: "Todavía no logro comprender cómo es que la parte del acusado (de 16 años) estaba informada de la fecha de Cámara Gesell, mientras que jamás llegó una notificación a mi domicilio".

Ahondó: "Recién el 24 de abril me presenté en Fiscalía y me informaron que había pasado la fecha de Cámara Gesell. La noticia me cayó como balde de agua fría".

Según la mujer, "mi desesperación fue vivir los momentos de crisis de llanto y pánico que día a día aumentaban en mi niño, sumado a los cambios de conducta que últimamente padecía a causa de las amenazas por medio de señas; palabras groseras y miradas desafiantes que recibía por parte del imputado, causándole un retoceso general que culminó en un tratamiento especializado de terapeutas", señaló la mujer.

"Sólo espero que esta situación angustiante y dolorosa que mi hijo y toda la familia padecen se esclarezca pronto", enfatizó.