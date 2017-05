"Vitillo", Los Manseros y Mistol Team, al Gardel

11/05/2017 -

Víctor Manuel "Vitillo" Ábalos, Los Manseros y Martín Amado o Mistol Team, son las figuras santiagueñas que fueron nominados para los Gardel, premios que otorga la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) y que este año se entregarán el próximo 6 de junio en el teatro Gran Rex. El legendario integrante de Los Hermanos Ábalos competirá, con su placa "El disco de Oro. Folclore de 1940", en el rubro Mejor Álbum Artista Masculino de Folclore. Tendrá como contendientes a Bruno Arias ("El derecho de vivir en paz") y Oscar Esperanza "Chaqueño" Palavecino ("De criollo a criollo, homenaje a don Ata (mi versión)". En tanto, Los Manseros Santiagueños lo harán, con "Los Manseros Santiagueños en el Luna Park", en el rubro Mejor Álbum Grupo de Folclore. Tendrán como adversarios a Los Nocheros ("30 años") y Luna Monti y Juan Quintero ("Solo luz, tributo a Raúl Carnota").

Por su parte, el músico Martín Amado (Mistol Team) competirá con "Circus" en el rubro Mejor Álbum Música Electrónica. Se medirá con Dr. Trincado ("Dj sings the blues"), Shoot the Radio ("Opera galaxy") y Moon Pollen ("We are landscapes").

Pintos, el más nominado

El cantautor argentino Abel Pintos es el artista más nominado a los Premios Carlos Gardel a la Música, con siete designaciones, en una jornada en la que se evidenció un cisma en la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) cuando la multinacional Universal Music decidió retirar a sus artistas de las postulaciones.

Fuentes de Capif y de diferentes sellos discograficos consultados por Télam reconocieron que Universal decidió retirar a sus artistas de las candidaturas, luego de quejarse ante sus colegas de otras compañías "de manejos pocos claros" a la hora de las nominaciones y ganadores de los premios a la música. Universal Music Group, subsidiaria del grupo francés Vivendi, es la compañía discográfica más importante en el mundo gracias a su penetración en el mercado y su multitud de operaciones globales, además de la adquisición de la compañía discográfica EMI. Universal es dueña de otros 23 sellos a nivel mundial y en la Argentina cuenta con artistas como Luciano Pereyra, Coti Sorokin, Daniel Barenboim, Chano, Tini Stoessel y Bambi Moreno Charpentier, entre otros. Sony Music, la rival de Universal a nivel mundial y local, consiguió 46 nominaciones, ya que cuenta con un catálogo local mucho más amplio que su rival, pero esa situación fue la gota que rebalsó el vaso.