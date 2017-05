¿Quién es el santiagueño Mistol Team?

11/05/2017 -

Martin Amado ("Mistol Team") desborda de felicidad. No es para menos. Es que la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) lo nominó para los Gardel a la Música, premios que se entregarán el 6 de junio, en Buenos Aires. Folclorista en sus albores como músico en su Santiago natal, roquero luego de instalarse en Buenos Aires, desde el año 2010, se convirtió en productor y Dj de progressive house y techno. "Realmente, estoy emocionado.

Lo había intentado el año pasado y no se dio. Hoy, es una realidad". Combinando una formación en música clásica, experiencia como rockstar, la inspiración de una ciudad como Buenos Aires y su pasión por la música electrónica, las canciones de Martín fluyen como un océano de elementos en armonía. Desde 2010 produce tracks que recorren el progressive house tocando aristas del techno y del trance. Sus tracks tienen el apoyo y son tocados por grandes artistas mundiales como Hernán Cattaneo, Dash Berlin, así como permanentes apariciones en podcasts de grandes Dj. "Mistol Team", en esta oportunidad, está con su colega salteña Eliana Nadra. Martín tiene más de 140 lanzamientos de singles y EPs en iTunes, Amazon, Spotify, Beatport y las principales tiendas digitales del mundo. Ha editado por 33 sellos discográficos, incluidos Armada Music, Black Hole Recordings, Baroque Records, etc. En el 2012 fue el ganador del concurso "Plan Ballantine's 2012", lo que le valió el trabajo como coproductor junto al ex Soda Stereo Zeta Bosio de la canción "Arena".