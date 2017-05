11/05/2017 -

"He sido infiel y lo asumo. Son cosas que tenía que vivir antes de que llegue el momento de tener un hijo y querer formar una familia", supo contar Nicole Neumann en una entrevista. Y uno de los hechos a los que se refiere la modelo fue el que marcó el inicio de su relación con Fabián Cubero (38). Cuando lo conoció aún no estaba separada de su marido anterior, Nacho Herrero, con quien se había casado hacía menos de un año. Pero, al mismo tiempo, el futbolista también estaba en pareja con Sofía Martín. La modelo y el futbolista se conocieron en una producción fotográfica super sexy para Revista Hombre. Desde ese momento, entre ellos se generó una conexión tan fuerte que ambos decidieron dejar a sus parejas para comenzar una nueva relación. "Después de esas fotos con ella empecé a notarlo raro", contó años después Sofía Martín, quien en aquel entonces convivía con el capitán de Vélez. "Recuerdo que nos fuimos a Bariloche a fines de mayo, pero no la pasamos bien. Él estaba en otra".