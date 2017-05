La Justicia rechazó la apelación de Barbie Vélez y "Fede" Bal lo celebró

11/05/2017 -

A principios de abril, Federico Bal (27) y Barbie Vélez (22) fueron sobreseídos en la causa que englobó graves denuncias cruzadas por lesiones recíprocas y daños. La hija de Nazarena había apelado el fallo, y ahora la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó el pedido. Fede se mostró conforme en Twitter: "Hace un año puse todo en manos de la Justicia. Finalmente, hoy la Justicia habló con voz definitiva. En paz. Feliz. Agradecido a todos", escribió, conforme.

La causa contra su ex aún no está cerrada: el abogado de Bal presentó la apelación por hurto y daños, que aún no tuvo dictamen de la Justicia.