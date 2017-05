Todo lo que hay que saber sobre la final Real Madrid - Juventus

Hoy 08:57 -

Esta vez, la definición de la Champions League, entre Real Madrid y Juventus, se disputará el sábado 3 de junio en el Principality Stadium de Cardiff, desde las 15.45 de nuestro país, con transmisión por ESPN y Fox Sports.

Real Madrid, campeón defensor, va en busca de su duodécima coronación, mientras que Juventus apunta a ganar la “Orejona” por tercera vez en toda su historia. También será la segunda final entre madrileños y los de Turín, tal como lo hicieron en 1998, con victoria de Real Madrid (1-0). Juventus, con los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, además, buscará terminar con una larga sequía en la Champions, pues su segunda y última victoria llegó en 1996; desde entonces, perdió cuatro finales. Como contrapartida, Real Madrid sólo cedió tres veces en el cotejo decisivo; la última, en 1981, frente a Liverpool.

Hasta el momento, España totaliza 16 títulos de Champions (Barcelona aportó los otros 5 festejos), mientras que Italia cosechó 12 coronas (Milan ganó la Copa 7 veces, e Inter se impuso en tres ocasiones).

