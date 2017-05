Así formarán Boca y River el domingo

Fotos Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto en la Bombonera

Hoy 13:50 -

Gallardo espera por Nacho

River aguarda la evolución de Ignacio Fernández para saber ver si será o no titular en la Bombonera. En caso de no estar, podría jugar Rodrigo Mora, o que el entrenador millonario decida un cambio de último momento, podría ser Mayada también. Ayer el propio Gallardo señaló que hoy lo exigirán al volante para saber si estará o no en el clásico.

Así, River formaría con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández o Rodrigo Mora, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

Guillermo prefiere no cambiar

Guillermo Barros Schelotto sabe que debe ajustar algunas piezas en la alineación. Tiene en cuenta que jugadores como Barrios le pueden dar otra cara al equipo, y que ya lo han demostrado. Pero también sabe que los clásicos (y en especial los superclásicos) no son un buen momento para cambiar. Por eso, casi con seguridad, repetirá el equipo que la semana pasada igualó 0-0 contra Estudiantes en La Plata.

Por eso, de no mediar inconvenientes, los once de Boca para jugar el domingo en la Bombonera serían: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago, Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.