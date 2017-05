Macri comparó la situación de Venezuela con Santa Cruz

Hoy 14:56 -

Felipe González le pidió al presidente, Mauricio Macri, que ayude ya a encontrar una salida negociada para la situación de Venezuela. "No hay más tiempo", dijo el ex mandatario español, quien sugirió que "Venezuela no debe ir por una nueva Constituyente" o, si no, llamar a elecciones. Macri comparó la situación con la crisis que vive Santa Cruz: “Caminábamos en esa dirección, negando la realidad”, aseguró.

“Un ejemplo de lo que hubiera pasado si continuaban esas políticas es lo que está viviendo Santa Cruz, donde se gobernó de esa manera por más de 20 años”, aseguró Macri

El intercambio fue en el marco del encuentro del Círculo de Montevideo, en el que confluyen ex presidentes, académicos y empresarios, y que está reunido hoy y mañana en Buenos Aires en un encuentro en el hotel Sheraton.

Sin embargo, Macri no recogió el guante en relación a una posible solución para Venezuela. El Presidente describió lo que es la crisis humanitaria en el país sudamericano y afirmó que "es muy preocupante. No veo la salida", aseguró y comparó, una vez más, a la Argentina con Venezuela. "No hay duda de que caminábamos en esa dirección", afirmó.

El Presidente señaló que "Argentina vive con intensidad este momento. Hay debates, muchos desafíos a encarar. Si nos animamos son desafíos que nos permiten reinventarnos", aseguró.

Sin embargo, la respuesta de Macri acerca de que no ve salida a Venezuela decepcionó al auditorio, compuesto por empresarios, que esperaban una respuesta más fuerte.

Con Macri y González compartían el panel los ex presidentes Julio Lagos (Chile), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Belisario Betancur (Colombia) y los empresarios Carlos Slim (México), Darío Werthein y Alejandro Bulgheroni (Argentina).

Entre los que escuchaban la charla estaban el ex ministro José Luis Machinea, representantes de las familias Werthein y Bulgheroni, el ministro de Ambiente Sergio Bergman, el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, embajadores y banqueros, entre otros.

Hace dos semanas, la expresidenta Cristina Kirchner publicó en sus cuentas de redes sociales una imagen con zócalos televisivos falsos en torno a una comparación entre Venezuela y Santa Cruz, algo que hoy Macri sí hizo con sus declaraciones.