Sacrificarán a la perra "más triste del mundo"

Lana es una perra labrador de Canadá, más conocida como la perra "más triste del mundo", que necesita ser adoptada para evitar su muerte. El can fue devuelta por segunda vez a la perrera "Rescue Dogs Match" porque no le gustaba pasear.

El labrador, de tres años, ya estuvo a punto de ser sacrificada en el 2015 cuando una familia decidió adoptarla. Sin embargo, fue devuelta ya que a la perra no le gustaba salir a caminar con sus dueños.

La directora de la perrera, Brenda Dobranski, afirma: "La adopción de Lana no funciona porque la gente quiere un perro que se deje acariciar y poder jugar con él".

