Fotos El dólar cayó ocho centavos a $ 15,76.

11/05/2017 -

El dólar cerró en baja por segunda jornada consecutiva al ceder ocho centavos a $ 15,76, presionado por un constante e intenso nivel de oferta de divisas, que no logró ser compensado con las ocasionales intervenciones de entidades financieras oficiales.

En el mercado mayorista, el retroceso de la divisa fue similar: bajó siete centavos a $ 15,47.

Fue en el marco de un rueda con muchos menos negocios (el monto total operado fue de u$s 611 millones), ya que el miércoles fue un día muy agitado debido al "extenso menú para colocaciones de pesos en distintos activos que licitó el gobierno (Letes o Bonar), coincidieron operadores.



A ese interesante menú, se suman las Lebac a 6 días en el mercado secundario, cuya tasa elllevó al 25,6% - un día después de conocerse el (mal) dato de inflación de(2,6%) -, el(hoy a 25,5%), y el corredor de pases entre bancos (tasa promedio de 26,25%).





Por el lado de la oferta, se acentuó el ingreso de divisas por parte exportadores en general, inversores financieros y por préstamos en divisas que arriban desde exterior a distintos organismos del estado, nacionales y/o provinciales, señaló un reporte de ABC Mercado de Cambios.

El "intenso" nivel de oferta provocó una caída en la cotización de la divisa que sólo se interrumpió por "ocasionales intervenciones de los bancos oficiales", explicaron desde una correduría.

La baja en el precio de la moneda muestra que las compras diarias de u$s 100 millones que vienen efectuando las entidades financieras públicas a cuenta del BCRA ya no alcanzan para compensar el nivel de las órdenes de venta.



"El mercado ya le tomó el tiempo a la táctica oficial: sabe que una vez que los bancos compran u$s 100 millones ya no habrá más demanda oficial hasta la próxima jornada", dijo un operador a ámbito.com.

Por eso los últimos dos descensos consecutivos de la divisa, presionan en cierta forma a la autoridad monetaria para que aumente el volumen de compra diaria si es que no quiere ver todavía más abajo el precio de la moneda norteamericana.

En el segmento informal, el dólar blue bajó dos centavos a $ 15,92.

En el mercado a futuro del ROFEX, se operaron u$s 610 millones, de los cuales el 60% fue en "roll-over" de mayo ($ 15,625) a junio ($ 15,875), con una tasa de 19,85%.



El plazo más largo operado fue febrero, que cerró a $ 17,90, con una tasa implícita de 19,89%. Los plazos de los futuros cayeron cinco centavos en promedio.