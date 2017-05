Robo de joyas a Mirtha Legrand: absolvieron a los acusados

Fotos La causa en perjuicio de Mirtha Legrand, quedó ahora sin imputados.

11/05/2017 -

Tras siete años de misterio, acusaciones y juicio penal, la jueza Ana Dieta de Herrero resolvió absolver a los tres imputados en la causa del robo de joyas a Mirtha Legrand.



De esta forma, las acusaciones contra la exempleada de la diva, Lina Díaz, y su hijo y el esposo de la mujer, Orlando Jiménez y Jorge Petrak, respectivamente, quedaron sin efecto.



Todos habían sido acusados de ser partícipes necesarios del robo agravado por el uso de armas.

"Estoy emocionada. Quiero agradecer a la justicia, a mi abogado y a las personas que me creyeron y a los que no me creyeron. Yo amo a Mirtha Legrand y sé que ella jamás les creyó las cosas malas que dijeron de mí", expresó Lina a los medios tras el fallo.

Por su parte, la abogada de la diva, Mariana Gallego detalló: "La señora por Legrand no va a seguir adelante con este tema".

El millonario robo de joyas ocurrido en diciembre de 2010 en el departamento de la conductora de avenida del Libertador al 2800, en el barrio porteño de Palermo.



Los ladrones ingresaron con la llave del edificio y del propio departamento cuando Legrand estaba fuera de Buenos Aires.