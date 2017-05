Fotos Lo que faltaba: hallan mensajes satánicos en la canción "Despacito".

Hoy 21:03 -

Un video de Youtube sostiene que al reproducir la canción "Despacito", del puertorriqueño Luis Fonsi, se escuchan mensajes subliminales y referencias al diablo.

"El demonio está en mi canción y en mi sonido", "él es el Dios", "demonio", "Belcebú", son algunas de las frases que, aparentemente, se escuchan en la canción en la que también aparece Daddy Yankee.

Incluso se señala en el video que hay mensajes en inglés como: "Demon is in my theme and my sound (el demonio está en mi canción y en mi sonido)".

En la versión en la que colaboró el canadiense Justin Bieber, también se escucha la frase en inglés: "He is the God", la cual, se dice en el video, hace referencia a Satanás.

En otra imagen de un cuarto en el que se desarrolla una fiesta se dice que se observa un rostro terrorífico.

Según explican los autores en el video, todo esto fue lo que provocó el éxito y la fama de Fonsi y su canción "Despacito", lider en los charts.