Islas Malvinas quiere pegar el grito de campeón y festejar con todo

Hoy 21:24 - Islas Malvinas es uno de los equipos que viene cumpliendo una excelente campaña en la C50 y hoy podría coronar un cierre espectacular del Torneo Apertura Carlos “Palo” Carabajal. Es que con sólo empatar ante Despensa Nico se habrá consagrado campeón y por ende como el mejor en esta primera parte de la temporada de la Liga Santiagueña de Veteranos. La jornada consta de los siguientes partidos: en Pampa Muyoj, Carnicería Daniela vs. Centinelas Unidos (50) y Profe Karen vs. Los Fugitivos. En Poli-Bosco, Islas Malvinas vs. Despensa Nico (50) y Los Herederos vs. Ferretería Santa Lucia. En Dos de Abril, Dos de Abril vs. Santa Lucía (50). En Los Poros, Verdulería Los Amigos vs. Virgen del Rosario. Por otra parte, las autoridades de la Liga Santiagueña informaron que los equipos de El Gallo y Dos de Abril, no fueron incluídos en la programación por incumplimiento en el pago de la cuota societaria. Por lo tanto, Triángulo Rojo y Cadetería Alsina, sus rivales en esta jornada, se hicieron acreedores de los puntos.