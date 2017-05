Reprogramaron la tercera fecha del certamen Anual para el próximo domingo

Hoy 21:24 - La Nueva Liga de Veteranos viene de postergar el pasado fin de semana la tercera fecha del Torneo Anual por razones de fuerza mayor por lo que la actividad volverá a concentrarse este domingo con la reprogramación de los partidos correspondientes al mismo capítulo. Vale acotar que los cotejos se disputarán a partir de las 9.30, en diferentes escenarios. Por otro lado, se les recordó a todos los delegados de los equipos a cumplimentar con el trámite de las planillas de buena fe para tratar de evitar cualquier tipo de inconvenientes. El programa completo de los enfrentamientos es el siguiente: En Lavalle y Lugones, Ateneo San Roque vs. Sanitarios Riki. En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Tapicería Perú. En Rodríguez y Lugones, Trigoria vs. Luz y Fuerza. En Villa Tranquila, Estudiantes vs. Estilista Riki Gómez. En Triángulo, Ima Construcciones vs. Estrella del Norte. En Paris, Simusa vs. Triángulo. En Calle 14, Panificadora Lola vs. Gus Mar. Libre, Óptica Bella Vista.l