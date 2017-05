Se viene otro capítulo apasionante para los veteranos de la C55 en diferentes canchas

Hoy 21:25 - El Círculo de Futbolistas Veteranos no está exento de las diversas actividades que tienen programadas la mayoría de las ligas amateur de fútbol de Santiago del Estero para este fin de semana. Por eso el próximo domingo será una jornada de pura acción en diferentes escenarios con el desarrollo de la séptima fecha del Torneo Apertura Cecilio Gandulla Díaz en la categoría C55. Entre las diversas propuestas que habrá en escena, se destacan los duelos entre Bobinados Piri vs. Óptica Molinari y Casa Olga vs. Cuinfase, respectivamente. La pelota comenzará a rodar a partir de las 9.30 y la programación incluye los siguientes cotejos: en Mistol, Remis Mar del Plata vs. Gremio Muncipal. En Jerarquizados La Banda, El Tony vs. Abogados. En Sindicato Obras Sanitarias, Bobinados Piri vs. Óptica Molinari. En Bioquímicos, Opinión Deportiva vs. Independencia. En Cassaffouth, Casa Olga vs. Cuinfase. Libre estará el representativo de Eroplast.