Los Clásicos Barriales tendrán duelos más que atrapantes

Hoy 21:27 - En Chañar, Verdulería Chiki vs. Juveniles del Gas (20); Carlito Legui vs. Juan Felipe Ibarra (20) y Emaús vs. San Marcos (20). En Mojones, Peti FC vs. Juv La Bañadera (20); Mojones vs. La 203 (20) y La Bañadera vs. La Cochetti (30). En Barrio Aeropuerto, Ruta Uno Jrs vs. Barrio Aeropuerto (20); Diego y Martín vs. Los Pibes de Huaico Hondo (20) y El Seppse vs. Gas del Estado (30). En Mal Paso, Quilmes vs. Villa Borges (20); La Banda de Memo vs. La Calle 109 (20) y Mal Paso vs. Los Pies Descalzo (30). En Morumbí de Borges, El Poli vs. Los Piratas de la 109 (20); La Madrid vs. Fiambrería Real (20); Los Pibes del Poli vs. 6º Pasaje Jrs (20) y Papelería El Mundo vs. Los Pumas (30). En Calle 107, Carnes Los Amigos vs. Román FC (20); Árbol Solo vs. Juv Ampliación Borges (20) y Carnes La Hacienda vs. Refrigeración Llanos (30). En Fondo de Borges, Petrolíder vs. Estudiantes (20); Joveniles de Borges vs. Los Tenas (20) y El Fondo de Borges vs. Los Pibes del Huaico Hondo (30). En Sexto Pasaje, Panif Las Tres Hermanas vs. Amigos de la 18 (20); Alma Fuerte vs. Estrella del Norte (20) y Sexto Pasaje vs. Tinglados Albarracin (30). En La Loma, Los Pibes del Paseo Colón vs. Juv de Tarapaya (20); La Loma FC vs. Autonomía (30) y Los Calamares vs. Pablo VI FC (30). En San Lorenzo, Calle 4 Jrs vs. Pablo VI Jrs (20); Florería Ema vs. San Telmo (20) y Calle 4 FC vs. Stilnovo (30). En Villa Grimanesa, Juv de Villa Grimanesa vs. Primer Pasaje (20); Los Pibes de la 18 vs. La 21 del Barrio Aeropuerto (20) y El Rey de Copa vs. Ruta Uno FC (30). En Autonomía, Los Millo vs. Km 49 (20); Santa Rosa Jrs vs. El Nápoli (20); Santa Rosa FC vs. Séptimo Pasaje (30) y La Rifa de Alberto vs. Barrio Colón (30). En Triángulo, Triángulo Jrs vs. Juv del Paseo Colón (20); San Esteban vs. Los Calamares Jrs (20) y Los Peregrinos vs. Los Pibes del Pasaje (20). En Tarapaya, La Perú vs. Los Pibes del Pacará (20); El Vajo de Tarapaya vs. Los Pacíficos (20) y Tarapaya vs. Polirubro Ailén (30). Clásicos del Sur En tanto que los clásico barriales del sur jugarán el torneo Carlitos Leguizamón desde las 14.30. Mosconi (C 20): Los Amigos vs. Granate; Villa María vs. Kennedy; Kan kif JRS vs. El Salvador. Mosconi vs. Mónaco (C 30). En Viamonte: Mónaco vs. Vino Toro; La Santa Fe vs. Tigres JRS (C 20); Viamonte vs. Rifas RTunis (C 30). En Bº San Martín: Amigos de Zeta y Chacha vs. Juv. Bº S. Martín; La Falo de Zeta y Chacha vs. Bº. S. Martín (C 20); Industria FC vs. Los Piratas (C 30). En Vinalar: Bº Libertad vs. Vinalar; Juv. La Ancha vs. Rácing; La Ancha vs. Pibes Siglo VVI (C 20). En Santa Lucía: SAnta Lucía vs. Pel. Artepa; La Loma Jrs. vs. La Güemes (C 20); Pel. Jaime vs. PSG (C 30). En Los Gedes: Contreras vs. Tradición; Los Gedes vs. Juv. Pje. 446; Panif. Vidal vs. Huracán (C 20). En Fondo de Vinalar: Industria Jrs. vs. Fenix Jrs.446; Fondo de Vinalar vs. 1º Junta (C 30). En Pitufos: Pje 445 vs. Los Pibes de la 67; Mailín Jrs. vs. La 16 FC (C 20). Mailín FC. vs. Siglo XXI (C 30). En Virgen del Valle: Ciclón JRS vs. El Tanke; Trofeo JJ vs. Bobinados Soria; Los Choguers vs. Los Poros (C 20). En Los Sucios: Juniors vs. La Gruta; Club 2 de Abril vs. Juv. Siglo XXI (C 20); Los Sucios vs. Golo Sur (C 20). en Camp del 28: Necochea vs. La Fco. de Victoria; Eli FC vs. La Pueyrredón; Barra de Gento vs. Juv. de Tronkito (C 20); Sara y Mañu vs. Magos Unidos (C 30). En Gril: 3 Amigos Jrs vs. La Dorrego; Lucha FC vs. Sanw Doña Peti (C 20); 3 Amigos FC vs. Villa María FC (C 30). En Mistol: Isla Malvnas vs. Absalón Ibarra; Amigos de Lucianita vs. Los Piubes de Siempre (C 20); Tronkito FC vs. Damasco Palacio (C 30). EN Rácing Ulluas: Rácing Ulluas vs. Tronkitos Jrs.; Estudiantes vs. Kiosko Benja (C 30). En 1º Mayo: Pibes de Rosario vs. Pibes Cáceres y Los Dragones vs. Puma de La Católica.