Mañana se disputará la instancia de cuartos de final

Hoy 21:28 - La dirigencia de la Asociación de Futbolistas Amateurs hará disputar este fin de semana una nueva fecha correspondiente a la instancia de cuartos de final del Campeonato Apertua 2017 denominado Héctor “Ture” Santillán, el cual va ingresando de a poco en su etapa de definiciones. La acción para esta destacada liga de veteranos se desarrollará este sábado en varios escenarios desde las 14.30 en adelante, y el cual contemplará a más de un encuentro actractivo, teniendo en cuenta la calidad de los equipos que alcanzaron este lugar de privilegio para disputarlo. Programa La dirigencia de la Asociación de Futbolistas Amateurs programó estos encuentros para mañana. En cancha Asociación Nº 1: a las 14.30, Amirante Brown vs. Villa Hortencia (Zona Campeonato); 16.30, Amigos Mona Acuña vs. Zanjón (Campeonato). En cancha de la Asociación Nº2: 14.30, Mis Nietitos vs. Hotel Savoy (Incentivo 1); 16.30: Maestros vs. San Roque (Incentivo 3). En cancha Club Banco Provincia: 14.30: Súper Colón vs. H.C. Lubricantes (Incentivo 3); 16.30: Banco Provincia ‘B’ vs. Organización Norcen (Incentivo 1). En cancha Zanjón Nº2: 14.30: Campeones del 28 vs. Expresso San Nicolás (Incentivo 1); 16.30: Rabenar vs. Puente Alsina (Campeonato). En cancha de San Isidro (Santa María): 14.30: Técnicos vs. Sitravise (Incentivo 1); 16.30: Loreto Unidos vs. Saravah (Campeonato). En cancha Gremio Municipal Nº 1: 16, Gremio Municipal vs. San Carlos (Incentivo 1). Se recuerda a todos los delegados y capitanes de cada uno de los conjuntos de esta liga, que únicamente para el primer partido habrá una tolerancia de 30 minutos.l