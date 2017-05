Se puso en marcha el “Confraternidad Mercantil”

Hoy 21:35 - Con la participación de 28 equipos entre las categorías Libre y C-35 una nueva ilusión está en marcha en una de las mejores liga amateur de la provincia. El pasado domingo se lanzó de forma oficial el Torneo Anual 2017 de la Liga Comercial de Fútbol denominado “Confraternidad Mercantil” evento que es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de ciudad capital, alrededor de las 11 de la mañana y con la presencia de todas las autoridades del gremio mercantil comenzó el evento. En la ocasión, hablaron la subsecretaria general y el Secretario general Silvia Cheeín y Víctor Paz, respectivamente, ante un gran número de jugadores, árbitros, socios, integrantes de la subcomisión de fútbol y familiares de los socios, luego de las palabras de bienvenida se dio el puntapié inicial a cargo del secretario de Deportes Sr. José Pereyra dejando así inaugurado el presente torneo para los empleados de comercio. Programación Por otra parte, la organización dio a conocer el cronograma de encuentros programados para la segunda fecha, con el siguiente orden. Cancha 1. 9, Servicio Técnico Pablo vs. OBV Garbarino (35); 10.30, Maxihogar vs. Las Malvinas Tucumán; 11.30, Rincón del Oeste vs. Rejunte Colón (L); 12.30, Intim3 Fc vs. Intim3 B (35); 13.30. Las Malvinas Sur vs. Panadería Sol (35); 14.30, Corralón Tony vs. Súper Dalale (L); 15.30, Ferretería Comercial Colón vs. Carro Bar Kimba (L). Cancha 2: 9, Óptica Molinari vs. Secco FC (35); 10.30, Pritty vs. Despensa Doñita (35); 11.30, Power Informática vs. Musimundo (L); 12.30, Oglobo Megacotillón vs. Las Malvinas Sur (35); 13.30, Línea Blanca vs. Zoom FC (L); 14.30, Chango Más vs. Termas Unidos (L); 15.30, El Príncipe vs. Pretty FC (L).l