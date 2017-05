El Torneo Blanca Rosa de Sánchez continuará en el club Tiro Federal

Hoy 21:36 - CHOYA, Choya (C). La fecha 18 del torneo Blanca Rosa Ramos de Sánchez se disputará mañana en el estadio del Tiro Federal de Frías. Esto cuenta con la organización de la Asociación del Fútbol Amateur Friense. La tabla de posiciones tiene en la cima del campeonato de manera solitaria a Los Tornillos con 35 unidades, lo siguen Los Verdesy Los Leones con 26, entre otros combinados. Los juegos arrancarán a las 14. El programa será el que se detalla a continuación: Los Verdes vs. Profesor Véliz; Autoservicio La More vs. Barrio Oeste; El Vasco Carnes vs. Mercadito del Valle y a última hora chocarán Los Cuervos vs. Los Tornillos. Estará libre Los Leones.l