Continúa el Torneo del trofeo “Capital del Agro 2017”

Hoy 21:43 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana los aficionados del fútbol amateur de esta ciudad tendrán la oportunidad de disfrutar de una atractiva cartelera de partidos para todos los gustos en sus dos categorías que están disputando el trofeo “Capital del Agro 2017” En lo que va del certamen vale destacar los aspecto positivos del mismo como: el equipo “revelación” de la C40, es “Sol de América” que participa por primera vez, por los buenos resultados obtenidos que lo han catapultaron a participar en los octavos de final, y porque, además, cuenta con el apoyo de una numerosa parcialidad que lo alienta y lo sigue a todos lados, como ocurrió el último fin de semana que viajaron a Colonia El Simbolar donde derrotó merecidamente al equipo local Talleres por 2 a 1 Mientras que en la C50 tras jugarse seis fechas el equipo “9 de Julio” es el único invicto con 18 unidades seguido por Wall Mar (13), Bº Sur (12), Trula (10), Gremio (6), La Loma y Los Amigos (4), Defensores de Huasi (1) La programación para mañana, en los horarios establecidos para primer partido 15 hs y para el segundo a las 16, con media hora de tolerancia cada uno, es el siguiente: En Trula: Defensores de Huasi vs. La Loma (C50) y Villa Alisa vs. Trula (C40 consuelo), En Las Américas: Bº Sur vs. Trula (C50) y Talleres vs. El Gateao C40 campeonato). En Bº Sur: Bº Sur vs. Triki (C40 campeonato) y Wall Mar vs. 9 de Julio C50). En el Polideportivo: Gremio vs. Los Amigos (C50) y Wall Mar vs. Sol de Américas (C40 campeonato). En el Quemao: All Boy vs. Bº Belgrano (C40 consuelo) y Triunfadores vs. Arsenal C40 campeonato). En Forres: Forres vs. Tigres (C40 consuelo). Libres: La Loma, M.K. Antu y Las Américas de la (40). 