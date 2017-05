CAI sigue con su racha ganadora y se afianza como solitario líder

Hoy 21:53 - Los blancos del CAI siguen con racha ganadora y el equipo sigue afirmándose como uno de los candidatos a pelear el campeonato de la liga amateur de Villa Ojo de Agua. En la tercera fecha, le ganó 2 a 0 al Barrio El Tala y quedó con 9 puntos en la punta de la tabla, sacándole dos puntos de ventaja a su archirrival que marcha segundo; el club Independiente, quien empató con San Francisco 1 a 1. La jornada contó con la goleada del barrio Las Malvinas por 3 a 1 a El Jordán, quien sigue sin encontrar el equipo para luchar el campeonato. Uno de los partidos de la jornada fue sin lugar a dudas en el encuentro entre El Cerrito y Yupanqui, quienes llenaron de goles la tarde futbolera. El Cerrito tuvo más suerte y logró ganarle 4 a 3 a Yupanqui, que de poco va mejorando su juego. El barrio Cristo Redentor le ganó 1 a 0 a Central Sur, La Laguna goleo 3 a 0 a Dany Tours y elClub Atlético Independiente en el día de su 82 aniversario, no pudo con San Francisco y empató 1 a 1. El partido entre Alta Córdoba y Comercial, fue postergado por duelo. La 4ª fecha se jugará el próximo domingo 14 de mayo en las instalaciones del club Instituto, con los siguientes partidos: 9,30, Club Independiente vs. Central Sur; 10.30, Barrio Malvinas vs. Alta Córdoba; 11.30, Unión Comercial vs. El Cerrito; 12.30, Cristo Redentor vs. Dany Tours; 13.30, La Laguna vs. El Jordán; 14.30, Yupanqui vs. El Tala y 15.30, Club Instituto vs. San Francisco