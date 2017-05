La cuarta fecha dejó resultados más que interesantes y el torneo se puso al rojo vivo

Hoy 21:53 - Como cada fin de semana, las instalaciones del club Defensores de Los Telares se juega la liga Amateur telarense, con la participación de 14 equipos. Se jugó la 4ª fecha con los siguientes resultados: Santa Teresa 4, juventud de San Cayetano 1; El Mojón 3, Taruca Pampa 1; San Cayetano 3, Millonario de Asingasta 3; San José 1, juveniles de Santa Elena 0; Club Atlético Virgen de Sumampa 1, Cantera Ruiz 0; Santa Elena 1, San Francisco Ampliación 0 y Barrio Mailín 3, Santa Rita Centro 0. Este domingo 14 de mayo, a partir de las 10, se jugará la quinta fecha de la liga amateur telarense son los siguientes partidos: 1)- Barrio Mailín vs Millonario de Asingasta, 2)- Club Atlético Virgen de Sumampa vs Juventud de San Cayetano, 3)- Cantera Ruiz vs juveniles de Santa Elena, 4)- San Francisco Ampliación vs Santa Rita Centro, 5)- Santa Elena vs San José, 6)- San Cayetano vs El Mojón, 7)- Taruca Pampa vs Santa Teresa.