Hay dos punteros en la zona A y tres en la B

Hoy 21:54 - En la noche del martes se completó la primera fecha del Torneo Apertura del Futsal AFA, que organiza la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero. Un total de 35 goles se marcaron en los cinco partidos que conformaron el primer capítulo con triunfos de Municipalidad de Frías, Suoem A y B, Foecyt y Bandera Bajaba B. En el Grupo A, hay dos líderes como Suoem A y Foecy con el puntaje ideal. Y en la Zona B, quedaron tres punteros: Municipalidad de Frías, Suoem B y Bandera Bajada B. La próxima fecha se jugará el miércoles venidero. Los resultados registrados en la primera jornada fueron los siguientes: Municipalidad de Frías 5, City FC 1; Bandera Bajada B 3, La Brasa 1; Suoem A 10, Petroban 4; Foecyt 7, Bandera Bajada A 2; Suoem B 2, San Isidro 0. Próxima fecha La segunda fecha, que se disputará el miércoles de la semana que viene, comprende los siguientes encuentros: Foecyt vs. Suoem A, Suoem B vs. Municipalidad de Frías, Bandera Bajada B vs. San Isidro, City FC vs Bandera Bajada A y Petroban vs. La Brasa.