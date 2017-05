Mañana se jugará la 10ª fecha del Miguel Patire

Hoy 21:56 - CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor de Frías se jugará de manera íntegra, mañana, el décimo capítulo del campeonato cuya denominación es Miguel “Quetupi” Patire que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Una gran expectativa se generó en la “Ciudad de la Amistad” por esta nueva cita de un certamen que ya está ingresando en su etapa de definiciones, por lo que los partidos de mañana tendrán mucho en juego. El Torneo de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías reúne a dieciséis equipos, divididos en dos zonas de ocho cada una, y cada fin de semana congrega a cientos de simpatizantes que acompañan de manera fiel a su equipo preferido. Programación El programa de mañana, en el Club Social y Deportivo Coinor, es más que atractivo. Allí se medirán desde las 12.30: Veteranos vs. Carpintería Jara; Panificadora Suecia vs. La Casa del Plomero; Deportivo Choya vs. Carnicería Tres Hermanos; Los Canarios vs. Panificadora La Deseada; Tornería Pineda vs. Quirós; M y M Deportes vs. La Mexicana; Icaño vs. Estancia El Duende y Los Amigos vs. Mercadito Fernando. En cuanto a las tablas de posiciones, tienen como único líder en la Zona A con 18 puntos a La Casa del Plomero y en la B manda el elenco de Mercadito Fernando con 23 puntos.