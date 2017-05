Serna: "Van a salir a pegarle a Gago porque el fútbol de Boca pasa por él"

Fotos OPINIÓN. "Chicho" Serna considera que será fundamental dejar funcionar a Gago en la zona media para sacar ventaja.

12/05/2017 -

Mauricio "Chicho" Serna integró uno de los planteles que más satisfacciones le dio a Boca Juniors al ganar varios títulos en la era de Carlos Bianchi y hoy es palabra autorizada para hablar del Superclásico del próximo domingo.

Cuando le preguntaron sobre los argumentos que expondrá River Plate en la cancha para tratar de conseguir un buen resultado, el colombiano no dudó en destacar el trabajo sucio que harán los millonarios en la mitad de cancha y sobre todo con el volante central, Fernando Gago.

.Van a salir a pegarle a Gago como lo vienen haciendo ultimamente porque el fútbol de Boca pasa por los pies de Fernando", explicó Serna.

Ante este eventual escenario, Chicho comentó lo que debería hacer Boca: "Yo soltaría a Gago y pondría a Wilmar Barrios de 5. No es lo mismo que Ponzio vaya a presionarlo y a pegarle arriba que recibirlo encima".

El colombiano también se refirió a Riquelme y a la tristeza que le genera saber que no juega más: "Me dan ganas de llorar cuando pienso que Riquelme no juega más en Boca. El fútbol y Boca merecían disfrutarlo más". Además, en Tyc Sports, ironizó con el año que está por cumplirse sin que a Boca le cobren un penal a favor (y en contra) y dijo que la preocupación del Mellizo es que "no sabe cómo sus jugadores patean penales".

Para finalizar, en diálogo con ESPN, dijo que "el empate no sería un mal resultado", porque mantiene a River lejos en la lucha por el campeonato. Por último, comentó: "A mis amigos los llevaría a la Bombonera por el entorno y el equipo, pagaría una entrada para ver a este Boca".

Serna fue uno de los jugadores más temperamentales que tuvo el club de la Ribera cuando integró el plantel en los años 90.

Su carácter y su entrega siempre fue al límite porque hacía prevalecer el juego friccionado y cuando las situaciones se ponían complicadas, aparecía su figura para tratar de evitar cualquier tipo de inconvenientes en su equipo.