Odebrecht: arrepentido afirma que pagó u$s 850 mil a Arribas

12/05/2017 -

Leonardo Meirelles, uno de los "arrepentidos" en la causa del "Lava Jato" en Brasil, reveló a la Justicia argentina que hubo 4.000 operaciones vinculadas a ese escándalo, aseguró que la plata era producto de coimas y comprometió al jefe de la inteligencia local, Gustavo Arribas, al afirmar que recibió 10 transferencias por 850 mil dólares.

Pero, además, Brasil afirmó que aportará toda la documentación a la Argentina sobre esa versión dada por el operador financiero que prestó declaración a través de la figura de "delación premiada" en su país.

Según informaron a DyN fuentes judiciales, Meirelles aseguró que Arribas, quien fue sobreseído recientemente después de una acusación similar, recibió 10 transferencias de dinero que alcanzaron un monto de 850 mil dólares.

También dijo que él hizo en total unas 400 mil transacciones con distintas empresas, entre ellas la megaconstructora Odebrecht, y que la plata -incluida la que habría recibido el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- era producto de coimas, aseguraron a DyN fuentes que tuvieron acceso a la declaración que se desarrolló ayer por la tarde a puertas cerradas en las oficinas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Fue el diario La Nación el que reveló la posible vinculación de Arribas con las coimas de la megacausa "Lava Jato" en momentos en que se implementaba el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Meirelles aseguró que "le sonaba" la empresa Iecsa, la constructora que era del primo del presidente Mauricio Macri (Ángelo Calcaterra), participante de las obras de soterramiento, pero aclaró que no recordaba el concepto porque hizo unas cuatro mil operaciones financieras de coimas y los detalles estaban en la documentación que le aportó a la Justicia brasileña.

Las fuentes señalaron que le preguntaron sobre el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Transportes Ricardo Jaime o su asesor Manuel Vázquez, pero no podía confirmarlo ni descartarlo porque no los recordaba.