12/05/2017 -

La santiagueña Alejandra Montenegro tiene 17 años y ayer rompió una marca provincial, durante el Argentino Open. En los 50 metros mariposa, marcó 30 segundos, 96 centésimas. "Me tomó por sorpresa. No me lo esperaba. Estoy feliz porque se dio en un evento soñado. Ver y estar con todos estos monstruos de la natación es increíble", contó Alejandra.