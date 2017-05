"Correr una final en Santiago tiene un plus"

Fotos ESFUERZO. María Lourdes Salas demostró todo su talento y se puso a la par de las mejores nadadoras del país, en 50 metros mariposa.

12/05/2017 -

La nadadora santiagueña, María Lourdes Salas, fue séptima en la final de los 50 metros mariposa y se codeó con las mejores de la Argentina. Es abogada y por las tardes, atiende su local de ropa deportiva. Esta vez, en su provincia, se dio el gusto de sobresalir en un Argentino Open y en diálogo con EL LIBERAL, expresó su satisfacción por haber competido a este nivel. "La verdad que esto es inexplicable. Ya entré a otras finales y esta vez me tocó estar nuevamente en una. Esto tiene un plus, porque lo conseguí en mi provincia, en mi pileta y bajando mi propio récord. El tiempo de la mañana no había sido tan bueno y venía con todas las expectativas a la tarde. Yo siempre nado mejor en el horario de la tarde y me tenía fe", señaló.

A su vez, Lourdes contó que dio todo para estar entre las mejores y se refirió a su actividad fuera del deporte. "Hice todo lo que pude y metí todas las cábalas posibles. Di lo mejor y me llevo este séptimo puesto que para mí tiene un valor agregado. Salí con todo y me voy conforme".

Al respecto, agregó: "Hay que ser realistas. Todas las nadadoras que terminaron por encima de mis tiempos, se dedican solo a esto. Ellas viven para esto y es a lo que se dedican, con un equipo de trabajo completo con kinesiólogos, nutricionistas y pesas todos los días. Es otra realidad. Por eso, para mí es gratificante poder estar aquí compitiendo en una final con todas ellas. Yo soy abogada y tengo un negocio a la tarde, que también es mi vida. Competir a este nivel, es algo que me enorgullece. Agradezco a mi entrenador, a mis compañeros de equipo, a mi marido y a toda la familia que me vino a apoyar", cerró Salas.