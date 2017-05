Un mundo complejo y diverso

12/05/2017 -

T rump logra avances en el Congreso, dice que va a mediar en el conflicto palestino israeli, retoma el dialogo con Putin y EE.UU. tiene el menor desempleo en una decada. Por una ajustada mayoria de 217 a 213 representantes, el Presidente estadounidense logro media sancion para su proyecto para desmantelar el Obamacare en la Camara baja, esta vez perdiendo republicanos moderados, pero satisfaciendo a los mas radicalizados. El tratamiento en el Senado no sera facil y Obama ha convocado a luchar para defender su proyecto. La negativa del Congreso a incluir la partida para la construccion del muro llevo a Trump a decir que propondra mayoria simple para aprobar el presupuesto y no calificada como rige hasta ahora. Tambien propondra una ley para aumentar las penas por calumnias en el marco de su enfrentamiento con los medios de comunicacion. En politica exterior, tras recibir al titular de la Autoridad Palestina (Abbas) dijo que mediara entre israelies y palestinos y antes de viajar a Europa visitara Arabia Saudita e Israel. Recompuso telefonicamente las relaciones con Putin dialogando sobre Siria- el encuentro con el canciller ruso lo confirmo,- pero las investigaciones sobre sus relaciones previas a la eleccion siguen adelante y no se interrumpiran por el reemplazo del jefe del FBI (Comey). EE.UU. tiene el desempleo mas bajo en una decada (4,4%) y ello mejora las expectativas economicas aunque no sea merito de Trump. Coincidiendo con la politica del Presidente, el estado de Texas prohibio las ¡§ciudades santuario¡¨ que reciben a los inmigrantes ilegales e impuso la regla de ¡§ensename los papeles¡¨ para identificarlos. En Europa, el triunfo de Macron en Francia aleja el peor escenario para la UE, tanto Merkel como May se imponen en elecciones locales, la UE exige 100.000 millones de euros al Reino Unido. Macron obtuvo 66% del voto positivo en la segunda vuelta y Le Pen 34%. Fue un triunfo categorico, recibio las felicitaciones de los paises de la UE y de Obama y sera el jefe de estado mas joven desde Napoleon. Pero existe incertidumbre sobre el resultado de las legislativas que se realizan en junio, en el primer dia habil tras la eleccion los sindicatos realizaron violentas protestas en Paris contra la reforma laboral que impulso el nuevo presidente como ministro y la Bolsa francesa sorprendentemente bajo 0,8%. En Alemania, el partido de Merkel se impuso por cerca de 8 puntos sobre los social-democratas, en elecciones locales en un estado fronterizo con Dinamarca, en un anticipo de lo que puede suceder en las elecciones generales del 24 de septiembre. En las elecciones municipales britanicas, los conservadores se impusieron por cerca de 20 puntos sobre los laboristas, ganando bancas incluso en territorios hostiles como Escocia y Gales y anticipando la buena eleccion que se espera para May en las generales del 8 de junio. La UE exige al Reino Unido 100.000 millones de euros por el Brexit y May responde que negociara duramente de acuerdo al interes britanico. Grecia vuelve a pactar con la Troika tras 7 anos de recesion y Montenegro pide entrar a la OTAN desafiando a Rusia. En Asia, China reune 28 jefes de gobierno en Beijing en torno a su proyecto de la ruta de la seda, Erdogan visita dicho pais y tienen lugar elecciones en Corea del Sur. El gobierno chino crea un foro integrando a los paises que implicados en el proyecto de la ¡§ruta de la seda¡¨ comunica el extremo oriente con occidente, por los mismos lugares que lo hacia en la Edad Media. Se trata de un gran proyecto de infraestructura, que combina vias terrestres, ferroviarias, puertos y aeropuertos, que liga a China con la UE, pasando por el Asia Central y los Balcanes. La reunion es en Beijing el 14 y el 15 de mayo y asisten 28 jefes de estado y de gobierno. China prorrogo a Brasil y Sudafrica -dos de los cinco integrantes del grupo Bricsa- el plazo para incorporarse al Banco Asiatico de Inversion y Comercio, integrado por 57 paises del mundo, incluidos firmes aliados de EE.UU. como Australia y el Reino Unido. Tambien ha presentado su avion de transporte C919, con el cual competira con aviones similares de firmas estadounidenses y europeas. El 9 de mayo tuvieron elecciones presidenciales en Corea del Sur, en una situacion de tension, en las que se impuso un candidato de centro-izquierda partidario de la distension con Corea del Norte. China por su parte ha insistido con su pedido para que EE.UU. repliegue el escudo antimisiles desplegado en Corea del sur, al que considera hostil a sus intereses. En Medio Oriente, Rusia firmo acuerdo con Turquia e Iran sobre Siria, Abbas reconoce ante Trump la solucion de los dos estados, Israel eliminaria el arabe como lengua oficial y el EI ataca en Irak y Siria. Fortalecido tras el referendum, Erdogan esta semana visita a Xi y la pasada estuvo con Putin, con quien acordo junto con Iran organizar ¡§zonas seguras en Siria¡¨. Abbas se reunio con Trump y reconocio que podria aceptar la solucion de ¡§los dos estados¡¨ para el conflicto con Israel. La Unesco condeno a su gobierno por ¡§ocupar¡¨ Jerusalen Este, al mismo tiempo que el gobierno israeli analiza eliminar el arabe -que habla mas de la cuarta parte de su poblacion- como segunda lengua oficial. Pese a que el EI es asediado tanto en Irak como en Siria, en dos acciones en el primer pais dio muerte a 12 soldados y policias y en Siria a 38 personas, en su mayoria civiles. Erdogan, que visitara tambien a Trump, al que exige cese de armar a los kurdos y dio un ultimatum a la UE para que acelere su incorporacion o la deje sin efecto. En Africa, Boko Haram en Nigeria devolvio jovenes secuestradas en 2014 y ataca una base militar en Chad y en America Latina, Maduro se endurece en Venezuela e irrumpe la anti-politica en Brasil. Dicho grupo terrorista islamico, que domina importantes zonas de Nigeria el pais mas poblado de Africa, devolvio 82 jovenes, parte de las secuestradas en una escuela en 2014. El grupo se va extendiendo regionalmente y ataco un cuartel militar en Chad, dando muerte a 9 soldados, pero perdiendo tambien 40 integrantes. En America Latina, el Presidente de Venezuela (Maduro) sigue adelante con la convocatoria a una constituyente sin elecciones ni partidos politicos -en realidad un soviet organizado por el chavismo con sus partidarios- y endurece la represion, acusando a la oposicion de ¡§terroristas¡¨ y buscando enjuiciar a sus lideres mediante tribunales militares. En Brasil, un sondeo publicado por el diario O Estado de Sao Pablo sostiene que si Lula no fuera candidato por razones judiciales, la segunda vuelta quedaria entre una candidata ecologista (Silva) que ya compitio en presidenciales y un militar retirado de ultra-derecha (Bolsonaro) que propugna la ¡§mano dura¡¨ con la delincuencia. Como ha sucedio en Francia, las fuerzas politicas tradicionales quedarian fuera de la segunda vuelta. En conclusion: en EE.UU. Trump logra avances en el Congreso, habla telefonicamente con Putin y se ofrece a mediar entre israelies y palestinos y lo favorece el menor desempleo en una decada; en Europa, el triunfo de Macron aleja el peor escenario para la UE, elecciones locales anticipan triunfos de Merkel en Alemania y May en el Reino Unido y se endurece la negociacion por el Brexit; en Asia, China con 28 jefes de estado y de gobierno crea un foro para su proyecto de la ¡§ruta de la seda¡¨, reclama a EE.UU. por el escudo antimisiles y en Corea del Sur gana un candidato de centro-izquierda; en Medio Oriente, Rusia acuerda zonas seguras en Siria con Turquia e Iran, Trump visita Israel tras recibir a Abbas y ofrece mediar y el EI contraataca en Irak y Siria y en Africa Boko Haram devuelve adolescentes secuestradas en 2014 y ataca un cuartel en Chad y en America Latina, Maduro se endurece con la constituyente y mas represion e irrumpe la ¡§anti-politica¡¨ en Brasil. ƒÜ