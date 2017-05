Se fugó uno de los detenidos por el crimen de un santiagueño

12/05/2017 -

Uno de los sospechosos detenido en Mar del Plata por el crimen de Nelson Alderete, el santiagueño incinerado y decapitado en el barrio El Martillo de Mar del Plata, se fugó cuando lo trasladaban desde la cárcel de Batán a la comisaría. Menos de 12 horas después de su captura, encontraron un error en los papeles de detención de Ángel "Baggio" Chávez, y resolvieron llevarlo nuevamente a la Seccional 16ª para arreglarlo.

En el camino, por un desperfecto técnico en el camión, tuvieron que hacer una parada y en ese momento el acusado aprovechó para aflojar una de las ventanas del vehículo y escapar corriendo.

Recién se dieron cuenta que ya no estaba cuando finalmente llegaron a la comisaría. Las sospechas no tardaron en llegar y el fiscal Fernando Castro ordenó el secuestro del camión para descartar, o no, que Chávez haya recibido alguna colaboración para concretar la fuga.