Revocan beneficio a tucumanos que se tirotearon con la Policía

Fotos BALACERA. Los peritos recogieron más de veinte proyectiles en la escena y les secuestraron armas de grueso calibre en mayo del 2016.

12/05/2017 -

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el beneficio de la excarcelación concedida a dos tucumanos acusados de tomar de rehén a dos vecinos de Las Termas de Río Hondo y enfrentarse a tiros con la policía -y lesionar de gravedad a un efectivo- al intentar cometer un asalto en la ciudad termal. Los sospechosos habían sido liberados tras un hábeas corpus que presentaron sus abogados ante un juez de la Cámara de Juicio Oral en ciudad Capital. Uno de ellos cometió un crimen hace un mes en la vecina provincia.

Los vocales de la Cámara de Apelaciones, Dres. Gloria Cárdenas y Luis Lugones, coincidieron en que la resolución adoptada por el juez de la Cámara de Juicio Oral no correspondía porque el hábeas corpus "no era la vía idónea para lograr la soltura" de los imputados y que el vencimiento del plazo de prisión preventiva no implicaba su excarcelación automática.

El caso

En mayo del 2016, dos tucumanos irrumpieron en una gestoría de Las Termas donde estaba previsto que se llevara a cabo la venta de un automóvil. Los acusados, de apellido Cruzado (33) y Dorado (24), intentaron llevarse el dinero de la transacción, tomaron de rehenes a dos personas y luego protagonizaron un tiroteo con la Policía.

El caso recayó en manos del fiscal de la ciudad termal, Dr. Ignacio Guzmán, quien imputó a los sospechosos por el supuesto delito de "robo calificado en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad, lesiones graves (hirieron a un funcionario policial) y atentado y resistencia a la autoridad".

Tras permanecer un mes detenidos, el juez de Control de Las Termas les dictó la prisión preventiva por cuatro meses. Antes de que se cumpliera el plazo, Guzmán solicitó una nueva audiencia para requerir la prórroga. La misma fue fijada para un día posterior al vencimiento y por un pedido de la defensa de los acusados fue aplazada un día más.

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, la audiencia no se concretó porque los abogados de los tucumanos presentaron un hábeas corpus en Capital, ante un juez de la Cámara de Juicio Oral.

El magistrado resolvió otorgarles la excarcelación, argumentando que estaban vencidos los plazos, pese a que el fiscal había solicitado la audiencia de prórroga en tiempo y forma.

Cruzado recuperó su libertad en octubre del último año, mientras que Dorado, al no poder cubrir la fianza, recién fue excarcelado en febrero.

A mediados de abril, Dorado habría cometido un crimen en Tucumán en un intento de asalto. Actualmente se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la Policía de la vecina provincia.

Marcha atrás

El fiscal Guzmán apeló la resolución del hábeas corpus, por lo que se llevó a cabo la audiencia en la Cámara de Apelaciones.

El tribunal escuchó a las partes y resolvió revocar el beneficio otorgado por el juez de la Cámara de Juicio Oral entendiendo que la decisión del magistrado era inapropiada, ya que el hábeas corpus concedido no se aplica para obtener la excarcelación, sino en casos en que la libertad de un sospechoso esté en riesgo, y que se debía haber solicitado el cese de la prisión preventiva ante el juez natural de la causa y no a través del recurso planteado.