Maru Botana explotó: la acusan de echar a Jimena

¡La pantalla de América se puso picante! A tres meses de su debut con "Cocina sobre Ruedas", el programa que conduce Jimena Monteverde y cuenta con la participación de Coco Agost Carreño, Elba Rodríguez y Pablo Martin, llega a su fin, en medio de una polémica.

La propia Monteverde confirmó la noticia desde su cuenta de Twitter, donde indicó que sólo quedan dos emisiones de su programa. De esta manera, el domingo 21 de mayo será la despedida al aire.

Sin embargo, el abrupto final del ciclo se habría desarrollado con un trasfondo oculto, que la mediática Yanina Latorre -confesa enemiga de Maru Botana- se encargó de desenmascarar desde las redes sociales.

"La cocinerita llegó al canal y exigió ser la única cocinera. Mandó a rajar a la cocinera de los domingos", escribió la panelista de LAM (El Trece), haciendo clara referencia al debut de Maru Botana en la pantalla de América con "Cocinando para vos" y a un supuesto pedido de exclusividad en su rubro.

Luego, fue la periodista Karina Iavicoli quien indagó sobre el tema directamente consultándole a Monteverde a través de un tuit: "¿Es verdad, @jimenacocinaok, que te sacaron por pedido de alguien?", preguntó la panelista de "El Diario de Mariana".

"Sí. ¡Todo un gran equipo de trabajo se quedó sin laburo! Nos quedan dos programas y ya", contestó la conductora de "Cocina sobre Ruedas".

Maru Botana, tras ser acusada de haber sido la responsable de la salida de Monteverde del canal de Palermo, se desligó de la acusación y habló con CiudadMagazine. ‘¿Se piensan que soy la Reina de Inglaterra? No voy a dejar que este tipo de gente me lastime. Además no quiero hablar de chusmerío barato...". dijo indignada.

Y agregó: "Con Jimena no tuve el placer ni de conocerla, así que me extraña que diga cosas mías porque yo no hablé nunca de ella. La verdad, una lástima. No pensé que se iba a prender en estas cosas. Pero bueno, nada, listo, ya está".