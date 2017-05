Facundo, el hijo de Carlín Calvo, pide pista para debutar como actor mientras se prepara también como psicólogo

Fotos Carlín alienta a su hijo a confiar en su potencial como actor de comedia.

Facundo Calvo (17), hijo de Carlín y Carina Galucci, confesó en la TV su deseo de seguir los pasos de su padre en la actuación, por lo que comenzó a estudiar teatro; pero antes se refirió a la salud del actor. "Está bien. No vive conmigo sino con las enfermeras. Va a caminar, hace terapia. Y está contento. Eso es lo importante: estar feliz para volver a actuar, aunque es difícil", reveló Facundo.

Conmovido, el joven contó cómo vive la enfermedad de su padre: "Al principio me costó, pero lo acepté... Es algo con lo que vivo. Y estoy agradecido porque, con todo lo que le pasó, después de haber sufrido dos ACV, lo tengo y sigue estando ahí. Nos queremos mucho, nos conectamos siempre, puedo contarle mis problemas y me da consejos, me ayuda", señaló.

Luego, Facundo agregó: "Sí, me enojé mucho. Dije: ‘¿Por qué pasó esto?’. Pero son cosas de la vida". Y consideró: "Él quisiera estar acá, pero sé que pone todas sus fuerzas para apoyarme de la forma que pueda".

El hijo de Carlín remarcó que visita a su papá una o dos veces por semana y que mantiene contacto fluido con él a través de conversaciones telefónicas: "Él me aconseja. Me dice ‘tenés que ser vos, confiá en vos, que no te importe nada. Andá para adelante que estoy apoyándote’", destacó Facu, quien además de ser estudiante de actuación, se anotó en la carrera de Psicología, como le exigió su madre, Carina Galucci.

Carlín pareciera insistir en tener a su sucesor y, puertas para adentro, llena de confianza a su hijo, a quien lo ve como un prominente proyecto de actor de comedia.