La ex novia de Scioli dijo que no quiere ni verlo

Fotos Gisela está atravesando el tercer mes de embarazo. Aseguró que lo mantuvo en silencio a pedido de Scioli, y que no hay nadie que la cuide.

12/05/2017 -

Su situación es delicada: está embarazada de apenas tres meses y acaba de separarse de Daniel Scioli, quien la habría engañado y hasta sugerido que se realizara un aborto.

En cuanto a los supuestos pedidos de aborto del ex mandatario provincial Gisela Berger contó que ella tenía "dos días de atraso" cuando se hizo "un Evatest" y al comunicarle la noticia a su pareja lo único que recibió fueron desprecios.

"Es lo que conté. Primero se quedó callado, serio. Y me dijo: ‘Esto es una cagada’, con esas palabras y así de esa manera. Yo callada, obviamente. Esperaba otra reacción de parte de él, pero bueno me quedé ahí", reconoció. Durante todo este tiempo, Gisela explicó que disimuló su embarazo y hasta se lo ocultó a su familia.

"(Porque) si Daniel me dice: ‘No digas (que estás embarazada)’, yo no digo. Pero soy una persona que estalló, porque la mentira conmigo no va", indicó la modelo en clara referencia al engaño amoroso sufrido en manos de su pareja.

Y siguió: "En tres meses hablando del tema se nombró todos los sinónimos sobre esa palabra (aborto), incluida esa. Lo primero (que le dijo Scioli): ‘Si hay algo para tomar... Para hacer que esto baje... ¿No existe algo?’. Así arranca. Fueron tres meses hablando del tema. Yo vuelvo a preguntar, porque estaba esperando otra respuesta. Hace poquito tiempo estallé y me agarró un ataque de nervios porque no lo puedo creer, no lo puedo creer, no puedo creer esto. No sé cómo explicar, es tremendo".

"¿Existe una prueba concreta, más allá de tu palabra, del pedido de aborto de Scioli?", le preguntó el periodista Antonio Laje. Entonces, Gisela contestó sin más: "Mirá lo que te digo para que lo tengas en cuenta: ‘bebé muerto, bebé muerto’. Que se callen, que no hablen que no digan que no hablaron de aborto. ‘Bebé muerto, bebé muerto, bebé muerto’’, repitió una y otra vez la joven.

"Nos manejábamos en silencio, yo hablaba de otras cosas, tratábamos de no hablar del tema. Yo tenía en claro lo que iba a hacer, pero dije lo voy a dejar, ver su reacción, ‘quizás con el tiempo cambia’. Fueron tres meses angustiantes, estuve prácticamente encerrada. No salía demasiado y estaba con síntomas. Necesitaba hacerme análisis, pero era un tema porque no me los dejaba hacer. Hasta que consiguieron una persona de confianza. Yo estaba anémica y me dieron 20 inyecciones de hierro", destacó completamente angustiada.

Luego, remarcó: "Ahora estoy esperando un bebé, no sé lo que puede pasar, pero ahora no lo quiero ni ver".