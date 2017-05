Ya se vive la cuarta fecha del torneo “Eduardo Ibarra”

Hoy 09:16 -

LORETO, Loreto (c) El emocionante torneo organizado por la A.F.A.L. (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos) se encuentra en la disputa por la cuarta fecha, los equipos aún se encuentran en pleno proceso de adaptación a este exigente torneo que cautiva la atención de todos los loretanos.

Mañana a partir de las 12.30 en las instalaciones del club Unión Obrera se dará comienzo a la cuarta fecha de este torneo, comenzarán la jornada el club Alberdi vs. San Esteban, luego la Colonia vs. Alma y Vida; 48 Viviendas vs. Barrio Libertad; Esquineros vs. C.S.D.B.O.; Zona Roja vs. Remanso; Barrio Oeste vs. Mechero; Avenida vs. Newbery; Caritas vs. Palermo; Pinchas vs. Albañiles; cierran la fecha Defensores de Libertad vs, Bushcas.

La fecha pasada terminó con los siguientes resultados: Defensores de Libertad 0, Albañiles 0; Alberdi 0, Bushcas 1; Colonia 0, San Esteban 1; 48 Viviendas 2, Alma y Vida 0; Esquineros 4, Barrio Libertad 0; Zona Roja 0, Club Social y Deportivo Barrio Oeste 0; Barrio Oeste 1, Remanso 0; Avenida 0, Mechero 0; Caritas 0, Newbery 0; Pinchas 1, Palermo 2.