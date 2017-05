El desnudo de Kourtney Kardashian "encendió" YouTube

Hoy 14:35 -

Kourtney Kardashian "incendió" las redes sociales con un video de una sesión de fotos donde aparece completamente desnuda.

El video más caliente ha sido compartido por la cadena E! Entertainment, donde muestra un adelanto de lo que será el próximo capítulo del reality show "Keeping up With The Kardashians", en el que la mayor de las hermanas protagoniza un desnudo total para el fotógrafo Mike Rosenthal.

La publicación obtuvo más de 150 mil reproducciones y fue grabado en Costa Rica.

